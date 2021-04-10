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- 10 Nis 2021 - 20:46 G: 10 Nis 2021 - 20:47

Migros Ramazan kolisi fiyatları 2021! Migros Ramazan paketi ne kadar? 2021 Migros Ramazan Paketinde Neler Var?

Migros Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Koli atağı ile rakiplerini zora sokacak gibi duruyor. Birbirinden zengin içerikli ramazan kolilerini satışa sunan Migros fiyatları ile rakiplerini zora sokacak. İşte koli detayları...

Ali Kurt
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İslam aleminin en önemli ayı Ramazan yakında başlayacak. Bu sene 13 nisan tarihinde başlayacak olan mübarek Ramazan ayının yaklaşması ile beraber heyecanlı bekleyiş arttı. Müslüman aleminin her sene heyecanla beklediği Ramazan ayının başlaması ile beraber oruçlar tutulacak, dualar ve ibadetler edilecek. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı Müslüman aleminde birlik ve beraberliğin artması nedeni ile çok önemli. Ay boyunca oruç tutulan Ramazan ayında lezzetli yemeklerle donatılmış iftar sofralarında keyifli dakikalar yaşanacak. İftar keyfinin başlayacağı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların yapılacağı Ramazan ayında süper marketlerin Ramazan kolileri de merak konusu oldu. Süpermarketlerin sunduğu Ramazan kolileri, içerikleri ve fiyatları araştırılmaya başlandı.

Ramazan Lezzet Paketi: 99.90 TL


Ramazan Lezzet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Mutlu İrmik 500 G

Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

Net Miktar (g/ml) 1000

Ramazan Bereket Paketi: 59.90TL


Ramazan Bereket Paketi İçindekler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Net Miktar (g/ml): 1000

10 Nis 2021 - 20:46 - Yaşam

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