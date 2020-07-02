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02 Tem 2020 - 17:36- Eğitim G: 02 Tem 2020 - 18:23

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları açıklandı

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının açıkladı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ( ÖSYM) Prof. Dr. Halis Aygün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-MSÜ sınav sonuçlarının tüm adaylarımıza, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" diyerek sonuçların açıklandığını duyurdu.

Adaylar, MSÜ sonuçlarını, ’sonuc.osym.gov.tr’ internet adresi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini yazarak sonuçlarına ulaşabilecek.

02 Tem 2020 - 17:36 İHA Ankara- Eğitim

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