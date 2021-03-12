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12 Mar 2021 - 22:57- Kültür - Sanat G: 12 Mar 2021 - 22:58

Ankara'da Anestezi Tarihinden İzler sergisi açıldı! Atatürk'ün sağlık raporları 'anestezi tarihi' sergisinde

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Başkentte "Anestezi Tarihinden İzler" sergisi açıldı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğince, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında "Anestezi Tarihinden İzler" sergisi açıldı. Zafer Çarşısı Sergi Salonu'nda açılan sergide, geçmişten günümüze anesteziye ilişkin bilimsel aletlerin yanı sıra alanla ilgili çok sayıda materyal ve doküman yer alıyor.

- "Anestezinin ne olduğunu halkımız görsün istedik"

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, AA muhabirine, sergiyi açmadaki en büyük amaçlarının geçmişi bilmek olduğunu söyledi. Yeni nesle anesteziyle ilgili geçmişte neler yapıldığını anlatmak istediklerini belirten Kanbak, "Biz anestezi doktorları, hep hastanenin ve ameliyathanenin gizli kahramanları olarak tanınıyoruz. Biz artık görünür olmak istiyoruz. Kovid-19 salgını döneminde anestezi ve reanimasyon doktorlarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz sadece ameliyathanede değil hastanenin her köşesinde varız." dedi.

Salgında anestezi uzmanlarının önemli rol oynadığını vurgulayan Kanbak, "Anestezinin ne olduğunu halkımız görsün istedik. Bu nedenle Kovid-19 köşesi yaptık. Salgında nasıl çalıştığımızı, hangi ortamlarda çalıştığımızı ve neler gördüğümüzü vurgulamak istedik." diye konuştuk.

- Sergi, 19 Mart'a kadar açık olacak

Sergiyi düzenleyen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Haluk Gümüş de sergideki aletlerin yaklaşık yüzde 95'ini kendi koleksiyonundan getirdiğini söyledi.

En eski anestezi aletlerinden modern aletlere kadar her türlü materyalin sergide yer aldığını belirten Gümüş, "Aletlerin yanı sıra eski ilaçları sergiliyoruz. Eski anesteziyle ilgili metinler, tezler ve kitaplar var. İlk telif eserler, tercüme kitaplar var. Atatürk köşemiz var. Atatürk'ün hastalığıyla ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar var." dedi.

Sergi, 19 Mart Cuma gününe kadar devam edecek.

# "Anestezi Tarihinden İzler" sergisi, 14 Mart Tıp Bayramı, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Haluk Gümüş, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, yeni, cuma, ankara

12 Mar 2021 - 22:57 AA Ankara- Kültür - Sanat

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