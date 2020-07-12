Ayasofya’da hazırlıklar başladı! 24 Temmuz’dan Önce Tamamlanacak
86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya’ya girişler kapatıldı. 24 Temmuz’da kılınacak cuma namazı öncesi tarihi yapıda çalışmalar başladı.
Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan figürlü mozaik ve ikonalara zarar vermeden nasıl ibadet edileceği konusunda bir çalışma yürütülüyor. Namaz vakitlerinde siyah ışık teknolojisi kullanılarak mozaik ve fresklerin karartılması gündemde.
Çalışma sonucunda hem ibadeti hem de turizmi aksatmayacak bir formül geliştirilecek. Cami 5 vakit ibadete açık olacak. İçerde nerelerin gezilebileceği de diyanet işleri ve kültür bakanlığını çalışma yaptığı konular arasında.
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığının Ayasofya için 2 imam ile 4 müezzin ataması yapacağı öngörülüyor.(
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.