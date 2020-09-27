İletişim Başkanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel marş ve klip hazırladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.
İletişim Başkanlığınca Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.
Altun paylaşımında marştan, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya, ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma, ecdadımın kanından akar damarlarımda, can verir can alırız mavi vatan uğruna" dizelerine yer verdi.
Türkiye'nin "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri de yer aldı.
27 Eyl 2020 - 20:32 AA Ankara- Kültür - Sanat
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.