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- 02 Kas 2020 - 12:10

Çukur 4.Sezon 9. Bölüm Full İzle Show TV! 2 Kasım Çukur 4.Sezon 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur dizisi 4.sezon 9. Bölümü, yine her bölümü gibi heyecanı zirveye taşıdı. Çukur dizisi 101. Bölüm izle araştırması yapan milyonlarca Çukur Hayranı, bunun yanı sıra Çukur 101. Bölüm fragmanı araştırmalarıyla da, Google’da oldukça büyük hacim oluşturmuş durumda. Sizler için hazırladığımız Çukur 4.sezon 9. Bölüm ile birlikte; söz konusu bölümlere dair tüm detayları eksiksiz bir şekilde izleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Elif Duman
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Çukur 4. Sezon 9. Bölüm Full İzle Show TV! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Pazartesi günlerinin en çok izlenen dizisinde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Uzun süredir ekran hayatına devam eden Çukur dizisi 4. sezonu ile de izleyiciyi ekrana kilitliyor. Sevilen yapım her hafta pazartesi günleri saat 20.00'da ekrana geliyor.

Çukur dizisinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstengil, Necip Memili, Öner Erkan ve Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor. Yeni sezondaki oyuncu kadrosu ile de ilgi çeken dizinin farklı senaryosu da büyük ilgi topluyor. İstanbul'daki Çukur semtine uyuşturucu sokmamak için mücadele veren Koçovalı ailesinin ve Çukurluların hikayesinin anlatıldığı dizinin aksiyon dolu sahneleri izleyiciyi ekrana çekiyor. Sevilen dizinin duygu yüklü sahneleri de büyük beğeni topluyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 8. Bölümde Neler Yaşandı?

Çukur dizisinin geçen hafta ekrana gelen 100. bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Aksiyon dolu sahnelerin ardından gelen duygu yüklü dakikalar ise yürek burktu.

Çukur dizisi 4. sezonun 8. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. 100. bölümde Cengiz'in oğlunun ölümü üzerine yaptığı hamle ile ailesinin tehlikede olduğunu gören Yamaç kimsenin beklemediği bir çıkış yapar. Cengiz'i bile şaşırtan bu çıkış ile mücadele yeniden başlar. Yamaç ve Vartolu bir taraftan Cengiz ile mücadele ederken diğer yandan Çukurlu gençleri harekete geçirmeye çalışır. Tüm Çukur halkının mücadeleye başladığı anlar hem heyecanlı hem de duygusal anlar yaratır. Bu esnada Karaca'nın Azer'in ölümü ile ilgili söyledikleri Koçovalı ailesinin gündemine bomba gibi düşer. Koçovalıların evinde dengeler değişirken, Yamaç ile Vartolu ise Çukurlularla beraber nefes kesen bir aksiyona girmiştir.

Çukur Dizisi 4. Sezon 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çukur dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünden sonra merakla beklenen 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cumali'nin Efsun'a silah çekmesi en dikkat çeken ayrıntı oldu. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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02 Kas 2020 - 12:10 - Dizi Fragmanları

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