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- 03 Kas 2020 - 11:02

MasterChef Tek Parça 3 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! MasterChef Türkiye 92. Bölüm Full İzle!

Masterchef 2 Kasım Full tek parça izle, Masterchef 92. Bölüm izle! Sorguları son zamanların en çok araştırılan konuları olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sizler için özel olarak Hazırladığımız Masterchef 92. Bölüm izle makalemizle birlikte Masterchef 2 Kasım tarihinde neler olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Büyük bir heyecanla ve tüm hızıyla devam eden, ekranların reyting rekortmeni programı Masterchef ile ilgili video ve linkleri görmek için haberimizin devamına göz atabilirsiniz…

Elif Duman
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MasterChef Tek Parça 3 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların sevilen ve çok konuşulan yemek yarışması MasterChef’te 3 Kasım Salı akşamı yine nefesler tutulacak. Eğlencenin, rekabetin ve eşsiz lezzetlerin yine gündem olacağı program TV8 ekranlarında saat 20.00’den itibaren yayınlanacak. Özellikle mavi takım ve kırmızı takım arasındaki mücadele bu bölümde çok daha üst safhaya çıkacak.

Dünyanın en zorlu ve aynı zamanda lezzetli yemek yarışması olarak kabul edilen MasterChef sevenleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Her bölümde heyecan ve rekabet artış gösterirken, yeni yayınlanacak bölümde de yine seyirciler son derece nefes nefese geçecek bir mücadele izleyecekler.

MasterChef 2 Kasım Kaptanlık Düellosu Kim Kazandı?

MasterChef’in en son yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşanmıştı. Takımlar arasında düello yapılması için MasterChef şefleri pankek yapılmasını istediler. Yarışmacılar da kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi sergilediler ve pankek yaptılar. Yapılan pankekler arasında ise en çok Ayyüce, Serhat, Sefa ve Emir’in yaptıkları beğenildi. Ancak pankek aynı zamanda özel olarak da istendi ve en lezzetli tuzlu krep yapan kişi mavi takımın kaptanı olacaktır.

Tuzlu krepte Sefa, Emir ve Barbaros’un yaptıkları tarifler oldukça beğenildi. Fakat diğer iki isme göre daha az beğenilen Sefa ve Barbaros’un tabakları kaptan olmalarını sağlamadı ve mavi takımın kaptanı Emir olmuştu. Emir ise kırmızı takım kaptanı olarak Serhat’ı seçti. Daha sonra ise yarışmacılar ekşili köfte tarifi yaparak Serhat ile Emir arasındaki düelloyu izlediler. Ekşili köfteyi en iyi şekilde yapan ise Serhat oldu.

Kazanan takım ise böylece kendilerinin belirleyeceği bir menü ile yarışabilecekler. Bu ise kendilerine çok büyük avantaj sağlarken, rakip takım için zor anların yaşanmasına neden olacak. 3 Kasım’da yayınlanacak yeni bölümde bu yüzden takımlar arasında büyük bir mücadele olması bekleniyor.

MasterChef 3 Kasım Salı İzle

MasterChef 3 Kasım Salı akşamı TV8 ekranlarından izleyici ile buluşacak. Takımlar arasındaki mücadelenin yine had safhada olduğu programda MasterChef jüri üyeleri de ilginç ve bilgili yorumları ile yapılan tarifleri yorumlayacaklar. Karşı takımın belirlediği menü üzerinden yarışılacağı için rakip takım oldukça zor anlar yaşayacak.

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03 Kas 2020 - 11:02 - Masterchef Türkiye 2020

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