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- 10 Nis 2021 - 12:59

Hercai Dizisi 67. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Herkesin dilinden düşmeyen Hercai dizisinin son bölümünü izlemek ya da Hercai 67. Bölümünü izlemek istiyorsanız Hercai son bölüm izle veya Hercai 67. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak aralıksız bir şekilde sevilen dizinin bölümlerini izleyebilirsiniz. İşte Hercai sevenler için hazırladığımız makalede Hercai 67. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz…

Ali Kurt
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Hercai Dizisi 67. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Hercai dizisi aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyor. Dizi pazar akşamları saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Hercai Dizisi 66. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai geçen hafta 66. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Reyyan ve Miran için yeni bir umut doğarken, Füsun’dan intikam almak isteyen Hazar ise Aslanbey konağını basar. Dizi heyecan dolu son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Reyyan ve Miran için umutlar tükenmek üzeredir. Miran hem bebeğini hem de Reyyan’ı kaybetmekten korkarken, doktordan beklenmedik bir haber gelir. İstanbul’da bebekleri için bir şansları olduğunu öğrenen Miran ve Reyyan hemen harekete geçer. Bugünlerinde kızını yalnız bırakmak istemeyen Zehra da küçük kızlarını Hazar’a emanet ederek onlarla yola çıkar. Bu yolculukta Fırat ve Zeynep de onlara eşlik edecektir. Reyyan ve Miran yeni umutlara ile İstanbul’a giderken, kızını zehirleyen kişinin Füsun oluğunu öğrenen Hazar ise intikam almak ister. Hazar Füsun’u öldürmek için Aslanbey konağını basar. Son anda yetişen Azize ise oğlunu bu cinayeti işlemekten kurtarır. Her şeye rağmen Azize ile Hazar arasında anne oğul ilişkisi kurulduğunu gören Füsun ise çok öfkelenir ve herkese hayatı dar etmek için harekete geçer. Miran ve Reyyan bebeklerine kavuşurken, Hazar’ı ise kötü bir son beklemektedir.

Hercai Dizisi 67. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde yaşananların ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Umut’un kaçırıldığının görüldüğü fragmanda Reyyan oğlunun yokluğunda perişan olurken, Miran ise hem oğlunu kurtarmaya hem de Füsun’un sonunu getirmeye çabalar. Dizi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da ATV’de.

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10 Nis 2021 - 12:59 - Dizi Fragmanları

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