O Ses Türkiye 25 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 13. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

O Ses Türkiye 13. Bölüm 25 Aralık 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranlarının yoğun bir ilgi ile izlenen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Eğlenceli anları ile seyircisine müzik dolu bir ziyafet yaşatacak olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışması 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Ses Türkiye 12. bölümünde neler oldu? İşte, O Ses Türkiye yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye ekranlarına uyarlanmaya devam eden O Ses Türkiye yarışması, bu sene 2021 sezonu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Dünyaca ünlü bir formattan TV8 ekranlarına uyarlanan ve eğlence dolu anları ile seyircisinin müziğe ve kahkahaya boğan O Ses Türkiye 2021 yarışması, jüri üyeliği koltuklarında; Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Dalkılıç isimlerini bulunduruyor. Her bölümü ile büyük bir yankı uyandıran O Ses Türkiye 2021 yarışmasının sunuculuğunu ise, Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı’nın üstleniyor. Merak ile takip edilen O Ses Türkiye 2021 yarışması yeni bölümlerini her cumartesi saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

O Ses Türkiye 12. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 18 Aralık 2021 Cumartesi günü gelen O Ses Türkiye 2021 yarışması, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; yarışmanın ikinci etabı olan yarışmacılar arasındaki düellolar devam etti. Bazı yarışmacılar düelloların kazananı olurken; bazı yarışmacılar O Ses Türkiye 2021 yarışmasına veda etti. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının son bölümüne damga vuran isim ise, Beyaz'ın takımında yer alan İsmail’in gözyaşlarını tutamaması oldu. Öte yandan düello heyecanı ile seyircisini ekran başına kilitleyen O Ses Türkiye 2021 yarışması, eğlenceli ve müzik dolu bir akşam ile şampiyonunu aramaya devam etti.

O Ses Türkiye Yarışması 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini yeni yarışları ile almaya hazırlanan O Ses Türkiye 2021 yarışması, 13. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının 13. bölüm fragmanına göre; Türkiye’nin en güzel sesine bir adım daha yaklaşılacak. Merak ile takip edilen O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.