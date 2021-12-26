O Ses Türkiye 25 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 13. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Dünyanın birçok ülkesinde The Voice adı ile yayınlanan iddialı yarışma O Ses Türkiye ismi ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl 10.sezonu ile TV8 ekranlarına gelecek olan O Ses Türkiye son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde..
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Ekranlarının yoğun bir ilgi ile izlenen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Eğlenceli anları ile seyircisine müzik dolu bir ziyafet yaşatacak olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışması 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Ses Türkiye 12. bölümünde neler oldu? İşte, O Ses Türkiye yarışması hakkındaki tüm detaylar…
Yaklaşık 10 yıldır Türkiye ekranlarına uyarlanmaya devam eden O Ses Türkiye yarışması, bu sene 2021 sezonu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Dünyaca ünlü bir formattan TV8 ekranlarına uyarlanan ve eğlence dolu anları ile seyircisinin müziğe ve kahkahaya boğan O Ses Türkiye 2021 yarışması, jüri üyeliği koltuklarında; Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Dalkılıç isimlerini bulunduruyor. Her bölümü ile büyük bir yankı uyandıran O Ses Türkiye 2021 yarışmasının sunuculuğunu ise, Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı’nın üstleniyor. Merak ile takip edilen O Ses Türkiye 2021 yarışması yeni bölümlerini her cumartesi saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.
O Ses Türkiye 12. Bölümünde Neler Oldu?
Ekranlara en son 18 Aralık 2021 Cumartesi günü gelen O Ses Türkiye 2021 yarışması, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; yarışmanın ikinci etabı olan yarışmacılar arasındaki düellolar devam etti. Bazı yarışmacılar düelloların kazananı olurken; bazı yarışmacılar O Ses Türkiye 2021 yarışmasına veda etti. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının son bölümüne damga vuran isim ise, Beyaz'ın takımında yer alan İsmail’in gözyaşlarını tutamaması oldu. Öte yandan düello heyecanı ile seyircisini ekran başına kilitleyen O Ses Türkiye 2021 yarışması, eğlenceli ve müzik dolu bir akşam ile şampiyonunu aramaya devam etti.
O Ses Türkiye Yarışması 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Ekranlardaki yerini yeni yarışları ile almaya hazırlanan O Ses Türkiye 2021 yarışması, 13. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının 13. bölüm fragmanına göre; Türkiye’nin en güzel sesine bir adım daha yaklaşılacak. Merak ile takip edilen O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.
26 Ara 2021 - 00:34 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.