06 Tem 2022 - 16:19- Belediyeler

Başkan Oğuz'dan "Kadına Şiddete Hayır" Tavsiyesi...Kadınlarımız Bizim Başımızın Tacıdır...

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Kahramankazan’da 2022’in ilk yarısında 155 çift dünya evine girdi. Vatandaşları düğün ve cenazeleri başta olmak üzere tüm acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, 60’a yakın çiftin nikâhını kıydı.
Başkan Oğuz'dan "Kadına Şiddete Hayır" Tavsiyesi...Kadınlarımız Bizim Başımızın Tacıdır... mask
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58 bin nüfuslu Kahramankazan’da 2022’in ilk 6 ayında 155 çift dünya evine girdi. Çiftlerden bazıları Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu’nda kıyılan nikahlarla dünya evine adım atarken, talepte bulunanların nikahları “kahramankazan.bel.tr” internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etmiş oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anımsattı Oğuz, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çok çocuk” tavsiyesini çiftlere anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum” dedi.

Başkan Oğuz bu kapsamda, 60’ye yakın çiftin nikahını bizzat kıydı. Başkan Oğuz ayrıca, kıydığı nikahlarda, kadına karşı şiddet olaylarına dikkati çekerek, “Çiftlerimize özellikle de damatlarımıza, kadına karşı şiddet olaylarını anımsatarak, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Onlara karşı her türlü şiddet olayının karşısındayız” diyor. Oğuz, evlenen tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dilediğini belirterek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

 

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06 Tem 2022 - 16:19 - Belediyeler

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