15 Eyl 2022 - 16:06- Gündem

Tüik Yabancılara Konut Satış İstatistiklerini Açıkladı! Bin 238 Konut İle İlk Sırada Ruslar Var...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu.
Tüik Yabancılara Konut Satış İstatistiklerini Açıkladı! Bin 238 Konut İle İlk Sırada Ruslar Var... mask
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Türkiye genelinde konut satışları Ağustos 2021 seviyesine göre yüzde 12,7 azaldı. Bunlar arasında ilk el konut satış sayısı, Ağustos 2021 seviyesine göre yüzde 8,5 azalarak 39 bin 25 oldu. İkinci el konut satışlarıysa aynı dönemde yüzde 14,5 azalış göstererek 84 bin 466 oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 5 bin 273 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 814 konut satışı ile Antalya aldı.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak 44 bin 595 oldu. Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 238 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile İran, 417 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Öte yandan ipotekli konut satışları 22 bin 168 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,0 azalış göstererek 22 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 211 bin 631 oldu.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Ağustos 2022

# Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), (TÜİK) Ağustos ayı konut satış istatistikleri, Türkiye Yabancılara yapılan konut satışları
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
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15 Eyl 2022 - 16:06 - Gündem

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