18 Eyl 2022 - 22:49- Gündem

Şehit Yakınları ve Gazilerin Hayatını Kolaylaştıran Ekonomik ve Sosyal Destekler Paylaşıldı! İşte Ayrıntılar...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdamdan ulaşıma, sağlıktan eğitime birçok alanda şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik ekonomik ve sosyal imkanlar sunuluyor.
Şehit Yakınları ve Gazilerin Hayatını Kolaylaştıran Ekonomik ve Sosyal Destekler Paylaşıldı! İşte Ayrıntılar... mask
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ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakınları ve gazilere devletin sunduğu imkanları sıraladı. Şehitlerin eş ve çocuklarından birisi ile anne-baba ve kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 2 yakınına, gazilerimizin kendilerine veya lehine feragat ettiği bir yakınına kamuda istihdam hakkı sağladıklarını ve bugüne kadar 47 bin 437 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam ettiklerini belirten Bakan Yanık, "Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz yararlanmaktadır. Bu kapsamda 210 bin 115 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık. Görevi nedeniyle malul hale gelenlerin kendilerine, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine en az 30 yıl hizmet yapmış gibi aylık bağlanmaktadır. Şehitlerimizin vefat eden vazife malulleri ile hayatını kaybeden sivil terör mağdurlarının anne ve babalarına şartsız aylık bağlanmaktadır" diye konuştu.

"Şehitlerimizin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları emlak vergisinden muaf tutulmuştur. Şehitlerimiz ile gazilerimize bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi sağlanmaktadır" diyen Bakan Yanık, "Terörle mücadele sırasında şehit olan kamu görevlilerinin hak sahipleri ile malul gazilerimize 10 yıl süreyle rayiç bedel üzerinden kira yardımı ödenmektedir. Sıra tahsisli konutlarda şehit yakınları ile gazilerimize artı 40 puan verilmektedir.

Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize ikametgahlarında kullandıkları elektrik ücretlerinde en az yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulanmaktadır. Şehitlerimizin eş veya çocuklarından birine, eşi veya çocuğu yoksa anne veya babasından birine bir araçla sınırlı olmak üzere araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanmıştır. Yüzde 90 ve üzeri engeli olan gazilerimizin ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldıkları araçları MTV’den muaf tutulmaktadır" dedi.

Şehitlerin aylık alan hak sahipleri ile gazilerine de yılda bir defa olmak üzere ek ödeme verildiğini belirten Bakan Yanık, şehit dul ve yetimleri ile gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlandığı ve yine eş ve çocukların da Devlet Tiyatroları'ndan ücretsiz faydalandığı kaydedildi.

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18 Eyl 2022 - 22:49 - Gündem

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