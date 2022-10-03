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Ankaralılar Orkestra Şefi Olarak Sahnede! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dün (2 Ekim 2022, Pazar) Gençlik Parkı’nda ‘Yönet Bizi’ etkinliğinde Ankaralılar orkestra şefi oldu. 
Ankaralılar Orkestra Şefi Olarak Sahnede! Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor... mask
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Eğlenceli dakikalara sahne olan etkinlik çerçevesinde hepsi birbirinden farklı görevlere sahip, kusursuz bir bütünlüğün parçalarını oluşturan 15 sanatçı, Başkent Kültür Yolu Festivali programında da yer almayan sürpriz bir etkinliğe imza attı.

‘Flash mob’ olarak habersiz gerçekleştirilen etkinlikte 15 sanatçıdan oluşan orkestra, podyumun üstünde duran nota sehpasında büyük harflerle yazan ‘YÖNET BİZİ’ çağrısına kulak veren izleyicilerin yönetiminde mini bir konser verdi. Çevredekilerin yoğun ilgisini çeken ve eğlenceli dakikalara sahne olan etkinlik dakikalarca alkışlandı.  

Öte yandan yine dün Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ‘Orhan Altıntuğlu ile Ulus Gezileri’ etkinliğinde katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Ankara Kent Konseyi’ndeki ‘Çini Sergisi’nin açılışını da gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Yavuz, ayrıca CSO Ada Ankara’da gerçekleşen ‘Gelenekten Geleceğe: Çıkrıkçılar Yokuşu’ belgeselinin gösterimine katıldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, CSO Ada Ankara’da Türk sanatının ve bilim tarihinin tanıtımı bağlamında Devrim Erbil, Ergin İnan, İsmet Yedikardeş, Burçin Erdi, Nevres Akın, Beyza Boynudelik ve Mustafa Tuğrul’un eserlerinin yer aldığı resim ve heykel sergisi “Zamanda Yolculuk: El-Cezeri”yi de ziyaret eti.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

Başkent Kültür Yolu Festivali 3 Ekim 2022, Pazartesi Programı 

Konser:

Mariza / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20.00Yamatolia, Türkiye-Japonya Müzikal Kültür Köprüsü / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 20.30

Opera – bale – dans:

Tosca / Büyük Tiyatro – 20.00

Söyleşi:

Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Cebirli Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Sağır / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14.00Ankara'nın Kalbi Gölbaşı / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 14.00Masal ve Hayat Bilgisi Söyleşisi / Güneş Galerisi – 14.30

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10.00-14.00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10.00-11.00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11.00 

Açık hava etkinlikleri:

Köşebaşı Canlı Tarih / Hamamönü Meydanı – 16.00

Sergiler:

100’e 1 Kala - Beste Gürsu / Ankara Resim ve Heykel MüzesiDüşlerim Müzede / Ankara Resim ve Heykel MüzesiArt Meydan: Sanat Heryerde Sergisi / Ankara Resim ve Heykel MüzesiAnkara Keçisinin İzinde / Ankara Resim ve Heykel Müzesi 

Başkent Kültür Yolu Festivali 4 Ekim 2022, Salı Programı 

Konser:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Türkiye - Japonya Dostluk Konseri) / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Yücel Arzen – 71 / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00

Tiyatro:

Ankara DT – İzafiyet / Küçük Tiyatro – 20:00 

Söyleşi:

Ankara Müzeleri Yöneticileri Müze İşlevini ve Kentin Kültür Hayatı İçindeki Önemini Tartışıyor / Cumhuriyet Müzesi – 14:30Türkiye'nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Bert Smith / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Ani Arkeolojik Alanı Kazı ve Alan Başkanı: Doç. Dr. Muhammet Arslan / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 15:00Dil ve Edebiyat Söyleşileri: Prof. Dr. M. Fatih Köksal / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – 15:00 Ses, Nefes, Anne ve Masal / Güneş Galerisi – 14:30

Çocuk etkinlikleri:

Çocuklar İçin Tiyatro- Drama- Pandomim Atölyesi / Oda Tiyatrosu – 14:00Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00Sandık Sepet Ankara: İnteraktif Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği / Ankara Kalesi

Açık hava etkinlikleri: 

İnanç Yapıları Festival Rotası / Cumhuriyet Yapıları Festival Rotası / Festival Rotası – 13:00-16:00

Sergiler:

THK Üniversitesi İHAMER - Bulut Altı Avcı İnsansız Hava Aracı Projeleri / Türk Hava Kurumu Müzesi ve Paraşüt Kulesi

# Ankaralılar Orkestra Şefi Olarak Sahnede!, Başkent Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başkent Kültür Yolu Festivali
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03 Eki 2022 - 12:03 - Gündem

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