Fado Müziğinin Kraliçesi Mariza Ankaralıları Büyüledi! Başkent Kültür Yolu Festivali Tüm Coşkusuyla Devam Ediyor...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da Mariza’nın konserini izledi. BBC Ödülleri’nde üç kez üst üste ‘Avrupa’nın En İyi Sanatçısı’ ödülünü kazanan ve üç Grammy adaylığı ile dünya müziğinin divalarından biri olan Mozambik asıllı Portekizli sanatçı Mariza, 1999 yılında efsane Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues’in adını taşıyan vakıf tarafından "Fado'nun Sesi" ilan edilmişti.

Portekiz devleti tarafından Portekiz kültürünü yurtdışında en iyi temsil eden sanatçı unvanını da alan Mariza’nın ‘Terra’ albümü de En İyi Folk Müzik ve En İyi Prodüktör dallarında Latin Grammy Ödülleri’nin sahibi olmuştu. “Fado yalnızca bir müzik değil, bir histir. Üzücü değil melankoliktir. Ben bu müziği seçmedim, bu benim kaderimdi” diye konuşan Mariza, Unesco’nun “Kültürel Miras” listesine aldığı Fado geleneğine kattığı çağdaş yorumla konser boyunca Ankaralılara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

CSO Ada Ankara Mavi Salon’da ise Türk ve Japon müzisyenlerden oluşan Yamatolia Grubu sanatseverlerle buluştu. Yamatolia Grubu’nun iki farklı coğrafyanın kendine has müzik ve enstrümanlarını harmanlayarak, barış temennisi ile dünyaya ulaştırdıkları müzikleriyle dinleyicilerinin kalbinde taht kurdu.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 4 Ekim 2022, Salı Programı

Konser:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Türkiye - Japonya Dostluk Konseri) / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Yücel Arzen – 71 / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00

Tiyatro:

Ankara DT – İzafiyet / Küçük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Ankara Müzeleri Yöneticileri Müze İşlevini ve Kentin Kültür Hayatı İçindeki Önemini Tartışıyor / Cumhuriyet Müzesi – 14:30Türkiye'nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Bert Smith / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Ani Arkeolojik Alanı Kazı ve Alan Başkanı: Doç. Dr. Muhammet Arslan / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 15:00Dil ve Edebiyat Söyleşileri: Prof. Dr. M. Fatih Köksal / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – 15:00 Ses, Nefes, Anne ve Masal / Güneş Galerisi – 14:30

Çocuk etkinlikleri:

Çocuklar İçin Tiyatro-Drama-Pandomim Atölyesi / Oda Tiyatrosu – 14:00Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00Sandık Sepet Ankara: İnteraktif Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği / Ankara Kalesi

Açık hava etkinlikleri:

İnanç Yapıları Festival Rotası / Cumhuriyet Yapıları Festival Rotası / Festival Rotası – 13:00-16:00

Sergiler:

“Cumhuriyet’in Arşivi” Fotoğraf Sergisi / Cumhuriyet Müzesi“Yeni Medya: Eskizden Piksele Dijital Sanat” Karma Sergisi / Cumhuriyet Müzesi Sığınak“Kutsal Yolculuk: Osmanlı Hac Rotası” Sergisi / Yunus Emre Enstitüsü“Geçmişin İzinde: Katı’ ile Zirve Eserlerin Yeniden Yorumu” Sergisi / Yunus Emre EnstitüsüTHK Üniversitesi İHAMER - Bulut Altı Avcı İnsansız Hava Aracı Projeleri / Türk Hava Kurumu Müzesi ve Paraşüt Kulesi

Başkent Kültür Yolu Festivali 5 Ekim 2022, Çarşamba Programı

Konser:

Kristine Opolais - Murat Karahan / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Alaeddin Yavaşca’yı Anma Konseri / CSO Ada Ankara Tarihi Salon – 20:00Müslüm Gürses Şarkıları / Gençlik Parkı – 20:00Doğan Canku / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 20:30

Tiyatro:

Ankara DT – İzafiyet / Küçük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Restelli / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00Milli Mücadelenin Kahraman Kadınları, İlknur Bektaş / Cumhuriyet Müzesi – 14:30Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Söyleşisi: Efes Kazı Başkanı Prof. Dr. Sabina Ladsstatter / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 15:00Toplumsal Dönüşüm ve Türk Edebiyatı: Prof. Dr. Münire Kevser Baş / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Güvercinlik Salonu – 14:00Büyük Taarruz‘un 100. Yılı Selim Erdoğan Söyleşisi / Kurtuluş Savaşı Müzesi – 14:00

Çocuk etkinlikleri:

Çocuklar İçin Tiyatro-Drama-Pandomim Atölyesi / Oda Tiyatrosu – 14:00Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Eğitim Etkinlikleri "Ebru Çalışması" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00Sandık Sepet Ankara: İnteraktif Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği / Ankara Kalesi

Açık hava etkinlikleri:

Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00Geleneksel El Sanatları Tokat Kumaş Baskı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00

Sergiler:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yer İstasyonu Projeleri Sergisi / Türk Hava Kurumu Müzesi ve Paraşüt Kulesi