08 Eki 2022 - 10:58- Gündem G: 08 Eki 2022 - 11:33

Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıkları Bugün Hesaplara Yattı! Bakan Yanık Açıkladı 2.1 Milyar TL...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıkları Bugün Hesaplara Yattı! Bakan Yanık Açıkladı 2.1 Milyar TL... mask
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Bakan Yanık, Ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 930 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelli ve yaşlı Aylıkları, Yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar 2022?, 2022 engelli aylığı ne zaman yatar?
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08 Eki 2022 - 10:58 - Gündem

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