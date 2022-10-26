26 Eki 2022 - 16:15- Belediyeler G: 26 Eki 2022 - 16:17

Ankara Haber; Yıldırım Beyazıt ve Timur'un Yolları 620 Yıl Sonra Yine Ankara'da Kesişti...

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Özbekistanlı akademisyenler 620 yıl önce Ankara Ovası'nda karşılaşan Yıldırım Beyazıt ve Timur'un heykelinin de yer aldığı Türk Tarih Müzesi'ni ziyaret ettiler.
Ankara Haber; Yıldırım Beyazıt ve Timur'un Yolları 620 Yıl Sonra Yine Ankara'da Kesişti... mask
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Özbekistan Semerkant Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen "Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur" konulu Uluslararası Sempozyum için Başkent'e gelen Özbekistanlı akademisyenler Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret etti. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve YBÜ akademisyenlerinin de yer aldığı heyete müzeyi gezdirerek müze hakkında detaylı bilgi verdi.

Demirel, 60 bin metre kare alan üzerindeki müzenin Türk tarihini resim, heykel rölyef ve bilgi panolarıyla anlatan Türk dünyasının en büyük müzesi olduğunu söyledi.

TARİHE YÖN VEREN İSİMLER

Akşam gerçekleşen ziyarette Demirel, sempozyumun konusu olan Yıldırım Beyazıt ve Timur heykellerini de ziyaretçilerine tanıttı. Demirel, " Gündüzü başka gecesi bir başka güzel olan Türk Tarih Müzesi ve Parkımızda 4 bin kilometre uzaktan, Özbekistan gelen kardeşlerimizi ve YBÜ akademisyenlerimizi ağırladık. Misafirlerimize ziyaretleri ve müzemizle ilgili güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Konu Yıldırım Beyazıt ve Timur olunca heykellerinin yer aldığı müzemizi ziyaret etmemek olmazdı" dedi. Özbek heyet heykeller karşısında şaşkınlığını gizlemeyerek, "Harika bir müze olmuş" değerlendirmesinde bulundular.

SEMPOZYUMUN AMACI

 İlk oturumu Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleşen ve Belediye Başkanı Enver Demirel'in de katıldığı sempozyumun Türkiye oturumları Ankara ve Bursa'da yapılıyor. Tarihe mâl olmuş iki büyük Türk Hakanı’nın dönemlerine ve çağları aşan etkilerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen sempozyumda Emir Timur ve Sultan Yıldırım Bayezid’in adı her ne kadar Ankara Savaşı ile anılsa da bu hükümdarların bilim, sanat, edebiyat, mimari ve İslamî ilimlerde ortaya koydukları başarıların da anlatılması hedefleniyor.

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26 Eki 2022 - 16:15 - Belediyeler

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