Hülya Koçyiğit'in Bu Haftaki Konuğu Saruhan Hünel Oldu! Saruhan Hünel Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Hülya Koçyiğit, TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, oyuncu Saruhan Hünel’i konuk etti.

İSTANBUL (İGFA) - Aynalı Tahir dizisinin kendisi için önemli işlerden biri olduğunu belirten Saruhan Hünel, diziye ilk olarak altı bölüm oynamak için başladığını sonrasında yüz yetniş beş bölüm oynadığını söyledi. Hünel ‘’’Dizinin yapımcısı ve senaristi Sergin Akyaz ile ilk görüşmeye gittiğimde bana altı bölüm oynayacağımı ve sonrasında Alişan’ın dizide beni öldüreceğini söylediler. Askerden yeni gelmiştim, hemen başlayayım diye düşündüm ve kabul ettim. Altı bölüm diye girdim yüz yetmiş beş bölüm çektim. Üç tane Aynalı Tahir değiştirdim, onlarca yardımcı oyuncu değiştirdim ama bir tek ben sabit kaldım.’’ dedi. Hünel dizinin tükenmeyen bir tekrarı olduğunu söyledi ve ‘’Biz diziyi beş yıl çektik ama beş yıl sonra tekrarları yayınlandı kanallarda. On beş yıl da tekrarı sürdü. On yaşındaki çocuklar da beni tanıyordu. Siz nereden tanıyorsunuz beni, o dizi bitti diyordum. Bitip tükenmeyen bir tekrarı oldu Aynalı Tahir’in.’’ dedi.

Kariyerinde uzun soluklu dizilerde rol alan Saruhan Hünel seçici olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu ‘’Biraz seçiciyim aslında. İnsanların karşısına çıktığımda üç bölüm sonra ya da beş bölüm sonra bitecek işleri istemiyorum. Çünkü işler bittiğinde hiç kimse onun yönetmenini hatırlamıyor, yapımcısını hatırlamıyor. Hatta neredeyse kanalını bile hatırlamıyorlar. Şu oyuncunun dizisi bitti diyorlar. O yüzden ben elimden geldiğince tecrübe veya çevresel soruşturmamla projelere bakıyorum. İyi bir yapım şirketi, iyi bir yönetmen gerekiyor. Ekibin iyi olması çok önemli.’’ dedi.

Saruhan Hünel ‘’Ben bazen dizilerin sesini kapatıyorum, sadece izliyorum. Ne kadar vasat geliyor, bomboş. Dolayısıyla senaryo heyecanlandırmalı. Seyirci artık çok titiz. Profesyonel seyirci oluştu, kandırıldığının da farkında, bu böyle olmaz diyebiliyor, yorum yapabiliyor. Sosyal medyadan eleştiriyor veya yukarılara çıkartabiliyor. Artık profesyonel bir seyircimiz var. Dijital kanallar olduktan sonra da bu çok çoğaldı. Çünkü büyük yapımlara daha doğrusu Avrupa veya Amerika'daki yapımlara tek tuşla ulaşabildiği için bizim de dizilerimizin de kalitesini yükseltmemiz gerekiyordu. Şimdi de yükselmeye başladı zaten.’’ dedi.

Hünel, bir proje bittiğinde set çalışanlarına üzüldüğünü belirterek ‘’Bir bakıyorsunuz üç bölüm sonra kanal bitiriyor, beş bölüm sonra kanal bitiriyor. Deneme yanılma olmaya başladı. Evet oyuncular belki bir şekilde kendini kurtarabiliyor, belki yapımcı da kurtarabiliyor ama sette çalışan arkadaşlarım o işe güvenerek belki borçlanıyorlar, belki kredi çekiyorlar, ona güveniyorlar. Birdenbire işleri bitiyor. Çok üzülüyorum. O yüzden ben herkesin başlarken çok iyi inceleyip, sık dokuyup iyi projeler olmasına etmeleri lazım diye düşünüyorum.’’ dedi.