07 Ara 2022 - 16:11- Gündem G: 07 Ara 2022 - 16:50

Ankara Bugün 7 Kez Sallandı! Bala - Gülbağı, Gölbaşı Cimsit, Emirler, Karacaören'de Korkutan Deprem... En Büyüğü 3.4

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesi merkez üssü olan 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ankara Bugün 7 Kez Sallandı! Bala - Gülbağı, Gölbaşı Cimsit, Emirler, Karacaören'de Korkutan Deprem... En Büyüğü 3.4 mask
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Ankara'da deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Gölbaşı merkez üssü olan depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.

Saat 12.16'da kaydedilen depremin derinliği 1,9 kilometre olarak ölçüldü.

Ankara Bugün 7 Kez Sallandı!

Bala -  Gülbağı, Gölbaşı Cimsit, Emirler, Karacaören'de Korkutan Deprem... En Büyüğü 3.4

2022.12.07 14:29:18  1.5  GULBAGI-BALA (ANKARA)                            

2022.12.07 14:09:43  1.2  CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)                          

2022.12.07 13:38:51  2.2  KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA)                      

2022.12.07 13:05:59  1.3  EMIRLER-GOLBASI (ANKARA)                          

2022.12.07 12:25:48  1.0  CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)                          

2022.12.07 12:20:41  1.3  EMIRLER-GOLBASI (ANKARA)                         

2022.12.07 12:16:09  3.4   KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA)  

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07 Ara 2022 - 16:11 - Gündem

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