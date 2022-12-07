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Ankara'da deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Gölbaşı merkez üssü olan depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.

Saat 12.16'da kaydedilen depremin derinliği 1,9 kilometre olarak ölçüldü.

Ankara Bugün 7 Kez Sallandı!

Bala - Gülbağı, Gölbaşı Cimsit, Emirler, Karacaören'de Korkutan Deprem... En Büyüğü 3.4

2022.12.07 14:29:18 1.5 GULBAGI-BALA (ANKARA)

2022.12.07 14:09:43 1.2 CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)

2022.12.07 13:38:51 2.2 KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA)

2022.12.07 13:05:59 1.3 EMIRLER-GOLBASI (ANKARA)

2022.12.07 12:25:48 1.0 CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)

2022.12.07 12:20:41 1.3 EMIRLER-GOLBASI (ANKARA)

2022.12.07 12:16:09 3.4 KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA)