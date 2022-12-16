16 Ara 2022 - 13:49- Gündem G: 16 Ara 2022 - 13:51

2022'de 3.5 Milyar Liralık SED Ödemesi Yapıldı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin 637 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını belirterek, 2022 yılında ailelerimize yapılan SED ödemesi toplam miktarının 3 milyar 499 milyon TL olduğunu açıkladı.
2022'de 3.5 Milyar Liralık SED Ödemesi Yapıldı! mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla Aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin 637 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi. Bakan Yanık, aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade etti.

Ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, bu kapsamda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modeli uygulandığını kaydetti.

SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılamasını hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin 637 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. 2022 yılında ailelerimize yaptığımız SED ödemesi toplam miktarı 3 milyar 499 milyon lira oldu” ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık SED uygulaması kapsamında 2003 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için toplam 12 milyar 814 milyon 926 bin 360 lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Yanık, SED hizmetinden 157 bin civarında çocuğun yararlandığını bildirdi.

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022'de 3.5 Milyar Liralık SED Ödemesi Yapıldı!, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)
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16 Ara 2022 - 13:49 - Gündem

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