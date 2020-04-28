Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:19 TSİ- Belediyeler G: Bugün 11:20 TSİ

Çankaya’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Çankaya Belediyesinin koronavirüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesinin koronavirüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, belediye birimlerinden başlayarak kamu kurumları, eczaneler, taksiler ve taksi duraklarını da kapsayan 5 bin 141 noktada dezenfekte çalışması yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’de açıklanan ilk vakanın ardından hemen çalışmalarımıza başladık. Yeni tip koronavirüs tehlikesi geçene kadar her alanda mücadelemiz devam edecek.” dedi.

Çankaya Belediyesinin yeni tip koronavirüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çankaya’da vatandaşların sürekli kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere birçok noktada çalışma yapan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kamu kurumları gibi alanları dezenfekte etti. Ekipleri 5 bin 141 noktada yaptığı çalışmalarda 80 ton seyreltilmiş dezenfektan kullanıldı.

Türkiye’de görülen ilk vakanın ardından salgın hastalıkla mücadele çalışmalarına  başladıklarını açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’de açıklanan ilk vakanın ardından hemen çalışmalarımıza başladık. Yeni tip koronavirüs tehlikesi geçene kadar her alanda mücadelemiz devam edecek. Hem sağlık hem de ekonomik açıdan sürdürdüğümüz çalışmalarımızda her an halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal yardımlarımızı ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bulunduğu her alanda dezenfekte çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” dedi.

ECZANELER, AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE TAKSİLERE ÖZEN GÖSTERİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsü pandemi ilan etmesinden bu yana çalışmalarına başlayan İlaçlama Birimi ekipleri, Çankaya Belediye Başkanlığından başlamak üzere belediyenin tüm birimleri ile okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kamu kurumları gibi alanları dezenfekte etti.

Kamu kurumu 74 noktada dezenfekte çalışması yapan ekipler, 60 Aile Sağlığı Merkezi, 114 muhtarlık binası, 70 PTT, 605 eczane, 255 taksi durağı ve 3620 takside dezenfekte çalışması yaptı. Aile Sağlığı Merkezlerini en az 3 kez dezenfekte eden ekipler, eczanelerde de tekrar tekrar dezenfekte çalışması yaptı. Belediye ekipleri Çankaya ilçesinde görev yapan pandemi kurulu araçlarını da her gün dezenfekte ediyor. Ekipler, koronavirüs şüpheli hastaların olduğu binalarda da dezenfekte çalışması yaptı. Çankaya ilçesinde bulunan 7 vergi dairesi de 4 kez dezenfekte edildi. Belediye İlaçlama Birimi ekipleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve eczaneler başata olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda salgın hastalıkla mücadele çalışmalarını sürdürecek.

UÇKUNLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yaklaşan yaz aylarına yönelik çalışmalarını da yürüten Çankaya Belediyesi İlaçlama birimi ekipleri, uçkunla mücadelesine devam ediyor. Toplum sağlığını tehdit edecek sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar kapsamında larva mücadelesi yapılıyor. Çalışmalarında insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ilaçlar kullanan Çankaya Belediyesi, ilçe sınırlarında belirlenen 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) çalışmalarını sürdürecek.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Mamak’ta 428 konutun anahtarları teslim edildi mask
Ankara Mamak’ta 428 konutun anahtarları teslim edildi
Başkan Altınok: “Ücretsiz psikolojik destek sağlıyoruz“ mask
Başkan Altınok: “Ücretsiz psikolojik destek sağlıyoruz“
Yenimahalle’de pide denetimi mask
Yenimahalle’de pide denetimi
Robotlar iş başında mask
Robotlar iş başında
Mamak'ta davulcular koronavirüse meydan okuyor mask
Mamak'ta davulcular koronavirüse meydan okuyor
Başkan Altınok’tan gece denetimi ve sahur ziyareti mask
Başkan Altınok’tan gece denetimi ve sahur ziyareti
Ankaray’da hayatı kolaylaştıran haritalar mask
Ankaray’da hayatı kolaylaştıran haritalar
“Psikososyal Destek Hattı” dertlere derman oldu mask
“Psikososyal Destek Hattı” dertlere derman oldu
20 yaş altı gence doğum günü sürprizi mask
20 yaş altı gence doğum günü sürprizi
Başkan Kaplan ihtiyaç sahiplerinin yanında mask
Başkan Kaplan ihtiyaç sahiplerinin yanında

Bugün 11:19 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor mask
Çankaya’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Robotlar iş başında mask
Robotlar iş başında
Ankara Gölbaşı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden "Sen De Var Mısın ve Komşuna Sahip Çık" kampanyası mask
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden "Sen De Var Mısın ve Komşuna Sahip Çık" kampanyası
Mamak'ta davulcular koronavirüse meydan okuyor mask
Mamak'ta davulcular koronavirüse meydan okuyor
Ankaray’da hayatı kolaylaştıran haritalar mask
Ankaray’da hayatı kolaylaştıran haritalar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı mask
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”

GALERİ

Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi mask
Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi
Yaşları küçük ama suçları büyük mask
Yaşları küçük ama suçları büyük
ABD’ye yardım götüren uçak havalandı mask
ABD’ye yardım götüren uçak havalandı
Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor mask
Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı mask
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili mask
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL