ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı Mesajı

ATO Başkanı Baran, Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı yayımladı. Türk milleti ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Baran, birlik ve beraberliğin sembolü olan bayramların, dini ve kültürel olarak büyük anlam taşıdığını söyledi. Baran, tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi riski altında, daha içe dönerek manevi duyguların geliştiği bir Ramazan ayının ardından gelen Bayram’ın herkes için sağlıklı ve güzel günlerin habercisi olmasını diledi. Baran, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından, bayram günlerinde büyüklerimizin ellerinden öpemiyor, küçüklerimizi kucaklayamıyor olsak da Bayram günlerine erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu özel dönemde Ramazan ayı, her zamankinden daha fazla kenetlenip dayanıştığımız bir ay oldu. Ramazan’ın huşusu, paylaşmanın bereketiyle gönüllerimizi sardı” diye konuştu.

Baran, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bereket ikliminin yayıldığı Ramazan ayının ardından Bayram’a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramda büyüklerimizin ellerinden öpemiyor, küçüklerimizi kucaklayamıyor olsak da bizi biz yapan değerlere daha sıkı sarılmalı, milletimizin harcını teşkil eden manevi tutkalı gönüllerimizde hissetmeliyiz. Koronavirüs nedeniyle üretimin, ticaretin ve tüketimin sekteye uğradığı bu süreçte, ekonomimizin ivme kaybetmemesi, üretim ve istihdamın devamı için hepimiz sorumluluk alalım, hepimiz gücümüz yettiğince sektörlerimize katkı sağlayalım. Milletimizin her ferdiyle gönül gönüle, kalpten inanarak, oku daha ileriye atmak için bu günleri geçici bir geriye çekilme süreci olarak görelim.”