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Başkan Yavaş’tan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Elif Duman
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Yavaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

''Kıymetli Ankaralılar

Mübarek Ramazan ayının ardından Bayrama milletimiz ve Ankaralılar ile birlikte erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

Büyükşehir Belediyemiz küresel boyutta yaşanan salgın süreci nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında sizlerin huzuru için gereken tüm tedbirleri almıştır. Ekiplerimiz Bayram öncesinde yoğun gıda denetimlerinde bulunmuş Başkentimizin dört bir yanını köşe bucak temizlemiştir. Anıtkabir ve şehitliklerimiz başta olmak üzere tüm simge noktalarda ve mahalle mezarlıkları dâhil tüm mezarlıklarda bakım işlemlerini tamamlanmıştır. Başkentte 6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin kampanyamız eşliğinde birlik ve beraberliğin en somut örneği yaşanmış yüzbinlerce aile Bayrama yüzleri gülerek çocuklarımız ise huzur içerisinde kavuşmuştur. Bu vesile ile tüm hayırsever vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.

Çalışmalarımız Bayram süresince de devam edecek Başkent 153 hattı bayram süresince 7/24 esasına göre vatandaşlarımızın taleplerini dinleyecek ASKİ ve İtfaiye ekipleri mesai yapacak Anfa Güvenlik ekipleri iş başında olacaktır. Belediye hizmetlerimiz yine aksatılmadan sürdürülecektir.

Değerli Hemşehrilerim

Bu zorlu pandemi sürecini atlattığımızda elleri öpülesi büyüklerimizle tertemiz kalpleriyle dünyamızı aydınlatan çocuklarımızla hasret duyduğumuz sevdiklerimizle yeniden kavuşacağız. Şimdilik hepimizin sağlığı için gönüllerde buluşmaya devam edelim. Bu duygularla aziz milletimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor Bayramın dünyamız ülkemiz ve Ankaramız için hayırlara mutluluğa ve hiç tükenmeyen yaşama sevincine vesile olmasını temenni ediyorum.''
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