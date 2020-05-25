Başkan Murat Köse'den çocuklara bayram sürprizi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara bayram sürprizi yaparak; top, şeker ve oyuncak dağıttı. Köse, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirecek olan çocuklar için 5 bin adet top, şeker ve oyuncakla dolu otobüste mahalleleri turladı. Balkonda oturan, pencereye çıkan vatandaşları selamlayan Köse, oyuncaklar dağıtıp çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Bayramın özel bir gün olduğunu belirten Köse, “Bayram dolayısıyla bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Buna dikkat ederek çocuklarımıza toplar dağıtacağız. Bayramın neşeyle, mutlulukla geçmesi için çaba sarf edeceğiz” dedi.



Maske, mesafe ve temizliğe önem verelim



Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ancak Türkiye'nin zamanında aldığı tedbirler sayesinde vaka sayılarının her geçen gün düştüğünü belirten Köse, "Vatandaşlarımızdan yine de şunu istirham ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına dikkat edelim. Bu süreci daha hızlı bir şekilde aşmak için bu hassasiyetlerimizle evde kalarak bayramlaşmamızı bir sonraki bayrama erteleyelim." diye konuştu. Başkan Köse’ye AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir de eşlik etti.