Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara bayram sürprizi yaparak; top, şeker ve oyuncak dağıttı. Köse, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirecek olan çocuklar için 5 bin adet top, şeker ve oyuncakla dolu otobüste mahalleleri turladı. Balkonda oturan, pencereye çıkan vatandaşları selamlayan Köse, oyuncaklar dağıtıp çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Bayramın özel bir gün olduğunu belirten Köse, “Bayram dolayısıyla bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Buna dikkat ederek çocuklarımıza toplar dağıtacağız. Bayramın neşeyle, mutlulukla geçmesi için çaba sarf edeceğiz” dedi.
Maske, mesafe ve temizliğe önem verelim
Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ancak Türkiye'nin zamanında aldığı tedbirler sayesinde vaka sayılarının her geçen gün düştüğünü belirten Köse, "Vatandaşlarımızdan yine de şunu istirham ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına dikkat edelim. Bu süreci daha hızlı bir şekilde aşmak için bu hassasiyetlerimizle evde kalarak bayramlaşmamızı bir sonraki bayrama erteleyelim." diye konuştu. Başkan Köse’ye AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir de eşlik etti.
Başkan Murat Köse'den çocuklara bayram sürprizi
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara bayram sürprizi yaparak; top, şeker ve oyuncak dağıttı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara bayram sürprizi yaparak; top, şeker ve oyuncak dağıttı. Köse, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirecek olan çocuklar için 5 bin adet top, şeker ve oyuncakla dolu otobüste mahalleleri turladı. Balkonda oturan, pencereye çıkan vatandaşları selamlayan Köse, oyuncaklar dağıtıp çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Bayramın özel bir gün olduğunu belirten Köse, “Bayram dolayısıyla bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Buna dikkat ederek çocuklarımıza toplar dağıtacağız. Bayramın neşeyle, mutlulukla geçmesi için çaba sarf edeceğiz” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bugün 12:15 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler Yazdır
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz