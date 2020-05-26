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O Fabrikada çalışan herkes pozitif çıkıyor! 200'den fazla İşçiye Kovid-19 teşhisi konuldu

İnsan Hakları Savcılık Ofisi yetkililerinden Zulma Calderon, ay başında San Miguel Petapa kentindeki bir tekstil fabrikasında çalışan ve Kovid-19 saptanan işçilerin çalışmaya devam ettiklerini öğrendiklerini belirtti.
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Guatemala'da bir tekstil fabrikasında çalışan 200'den fazla işçiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. İnsan Hakları Savcılık Ofisi yetkililerinden Zulma Calderon, ay başında San Miguel Petapa kentindeki bir tekstil fabrikasında çalışan ve Kovid-19 saptanan işçilerin çalışmaya devam ettiklerini öğrendiklerini belirtti.

Calderon, fabrika yönetiminin herhangi bir koruyucu önlem almadığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığından tüm işçilere test yapmasını istediklerini söyleyen Calderon, Bakanlık yetkililerinin, enfekte bir çalışanın diğer işçilere virüsü bulaştırdığını düşündüklerini kaydetti.

Calderon, en az 200 kişide Kovid-19 tespit edildiğini aktararak diğer çalışanlarına da test yapıldığı ve sonuçların beklendiğini bildirdi.

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