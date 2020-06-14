Mamak Belediyesinden İşyerlerine Büyük Destek! Dezenfekte Ediyor, Maske dağıtıyor - Ankara

MAMAK BELEDIYESI İŞYERLERINI DEZENFEKTE EDIYOR

Korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte lokanta restoran ve kafeler birer birer açılırken Mamak Belediyesi salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına işyerlerinde devam ediyor. Belediye Başkanı Murat Kösenin talimatları ile başlayan dezenfeksiyon çalışmaları ile işyerleri halk sağlığı için steril hale getiriliyor.

ESNAFIMIZA DESTEK OLUYORUZ

Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller koruyucu maskeleri tulumları eldivenleri ve özel teçhizatlarıyla 64 mahalledeki işyerlerini tek tek ziyaret ederek dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Salgının en yüksek olduğu dönemlerde taksi durakları parklar halkın yoğun kullandığı alanlar aile sağlık merkezleri eczaneler ve ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini cadde ve sokakları virüse karşı etkili özel solüsyonlarla temizlediklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Normalleşme süreciyle birlikte ilçemizde ilk olarak açılan berber kuaför ve güzellik salonlarımızda sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarımıza Mamak genelindeki tüm işyerlerinde devam ediyoruz. Ekiplerimiz halkımızın ve esnafımızın sağlığı için dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi.