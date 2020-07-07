ATO Başkanı Baran, 15 yaşını doldurmuş çocukların çırak olarak çalıştırabileceğini söyledi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerine Mart ayı ortalarından itibaren uzaktan devam eden öğrencilerin yaz tatilinin başlamasıyla bilgisayar başında daha fazla zaman geçirmesinin internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabileceğine dikkat çekerek, ailelere çocuklarını yaz tatilinde meslek öğrenebilecekleri güvenli işyerlerinde çalıştırıp hayata hazırlamaları çağrısında bulundu. Baran, “Çocuklar yaz tatilini bilgisayarda oyun başında değil, mesleki tecrübe kazanıp, hayatı öğrenerek geçirsin” dedi.

ATO Başkanı Baran yazılı bir açıklama yaparak ailelere, çocuklarını yaz tatilinde güvenli ve gelişimlerine uygun işyerlerinde çalıştırmaları önerisinde bulundu. Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine uygun bir ortamda kişisel yatkınlık ve yeteneklerine uygun olarak çalışmasının onlara mesleki tecrübe kazandıracağını ve ilerleyen yıllarda hayata hazırlayacağını ifade eden Baran, “Çırak olarak iş hayatına ilk adımı atan gençlerimiz hem mesleki tecrübe hem de hayat tecrübesi kazanmış olacak. Ailesi ve kendisi yeteneklerini keşfederek kariyerini daha doğru planlayacak. Çalışan, üreten, meslek sahibi gençler ekonomi ve ticaretimizi emanet edeceğimiz mirasçılarımız olacak” dedi.

Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde gençlerin zamanının büyük bölümünü evde geçirmek zorunda kaldığını ifade eden Baran, yeni normalleşme sürecinde kontrollü çalışma ve sosyal hayat ile hijyen, maske ve mesafe kurallarının gözetildiği güvenli ortamlarda ailelerin 15 yaşını doldurmuş çocuklarını çırak olarak çalıştırabileceğini söyledi. Baran, bu sayede çocukların iletişim kurmayı, çalışarak para kazanmayı, alın terinin değerini öğrenirken diğer taraftan hayata hazırlanacağını söyledi.

İş hayatına küçük yaşta başlamanın ileriki yıllarda avantaja dönüşeceğini ifade eden Baran, kendisinin de öğrenciyken yaz tatillerini çalışarak geçirdiğini belirtti. Erken yaşta iş hayatına başlamasının çocuğun mesleki tecrübe kazanması ve özgüveninin oluşması açısından önemli olduğunu vurgulayan Baran, bu sayede aile bütçesine de katkı sağlayacağını söyledi.