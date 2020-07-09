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09 Tem 2020 - 18:34- Gündem

 Bakan Pakdemirli: "Kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 9 yılda IPARD kapsamında sağladığımız 4,3 milyar lira hibe ile; 16 Binden fazla tesisi destekledik, kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk" dedi.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD programı çerçevesinde destek sağlanacak yeni tedbirlerden birisi olan LEADER yaklaşımı kapsamında imza sürecini başlattı. IPARD-2 LEADER Tedbiri Sözleşmesi imza töreninde konuşan Pakdemirli, LEADER Kırsalda Yerel kalkınma stratejilerinin AB’ye aday ülkeler içinde ilk kez Türkiye’de uygulandığına dikkat çekti.

"KIRSALDA 12 MİLYAR LİRALIK YATIRIM, 66 BİN YENİ İSTİHDAM OLUŞTURULDU"

Son 9 yılda IPARD kapsamında sağlanan 4,3 milyar lira hibe ile 16 binden fazla tesisin desteklendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturulduğunu bildirdi. IPARD kapsamında yeni tedbirlerin de hızlıca uygulamaya alındığını belirten Pakdemirli, “2019 yılında LEADER tedbirinin AB akreditasyonunu başarıyla tamamladık. Kırsalda IPARD kriterlerine uygun olarak kurulan, yöreye uygun kalkınma stratejilerini hazırlayan Yerel Eylem Gruplarına, yani özel sektör, STK ve kamu kurumlarının bir araya geldiği, dernek statüsünde kurumlara destek sağlıyoruz. Kurulan bu derneklerin, genel giderlerini, bölge üreticilerine yönelik eğitim, seminer, tanıtım faaliyetlerini ve yöre halkının ortak faydasına yönelik projelerini destekliyoruz. Destek miktarı, nüfus büyüklüğü ve kapsadığı alana göre, her bir Yerel Eylem Grubu için 320 bin ila 400 bin Avro arasında olacaktır” diye konuştu.

"YEREL STRATEJİLERİ UYGUN GÖRÜLEN TÜM BAŞVURULARI, DESTEK KAPSAMINA ALMAYA KADAR VERDİK”

LEADER’in Avrupa Birliğinde uzun yıllardır uygulandığını kaydeden Pakdemirli, LEADER’in amacına ilişkin kırsal kalkınma programlarının ulaşamadığı kesimlere ve bölgelere ulaşmak amacıyla ortaya çıkmış bir yaklaşımlar olduğunu söyledi. LEADER’in Kırsal alanda, kamu-özel sektör ve sivil toplum ortaklığıyla çok yönlü bir kalkınma anlayışını hedeflediğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “IPARD-2 kapsamında ilk etapta 12 ilimiz için 13 milyon avroluk başvuru çağrısına çıktık ve projeleri aldık. 53 Yerel Eylem Grubu başvuru yaptı. Yapılan idari kontroller sonucu 50 başvuru uygun görüldü. Ardından Değerlendirme Komisyonumuz, Yerel Eylem Gruplarının Stratejilerini incelendi ve tamamını uygun buldu. Uygun proje sayısının bu kadar fazla olması, LEADER yaklaşımının ülkemiz kırsalında ciddi bir karşılık bulduğunu bize göstermektedir. Biz de yerel stratejileri uygun görülen tüm başvuruları, destek kapsamına almaya kadar verdik” diye konuştu.

"BU BAŞARININ DEVAM ETMESİ İÇİN IPARD BÜTÇESİNİN DAHA DA ARTMASINI İSTİYORUM”

Bütçenin 3,6 milyon avro artırılarak 16,5 milyon avroya çıkarıldığını aktaran Pakdemirli, “Böylece hepsini destek kapsamına aldık. Bugün sözleşme imzalama sürecini başlatıyoruz. İlk olarak Ankara Güdül ve Samsun 19 Mayıs Yerel Eylem Derneklerimizin hibe sözleşmelerini imzalayacağız. Kalan derneklerin hibe sözleşmeleri en kısa sürede imzalanacak ve yerel kalkınma stratejilerinin hayata geçmesi sağlanacak. Ayrıca, LEADER Tedbirinin uygulandığı bölgelerde, IPARD kapsamında yatırım yapacak başvuru sahiplerine, proje değerlendirme aşamasında öncelik tanınacaktır. Bu başarının devam etmesi için IPARD bütçesinin daha da artmasını istiyorum” dedi.

LEADER kapsamında uygulanacak yerel kalkınma stratejilerinin, kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekleyen Bakan Pakdemirli, sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmza törenine Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, TBMM AB uyum Komisyonu Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve davetliler katıldı.

(İHA)

09 Tem 2020 - 18:34 İHA Ankara- Gündem

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