Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Tem 2020 - 09:16- Spor G: 15 Tem 2020 - 09:19

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, resmi internet sitelerinden ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ için mesaj yayımladı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Beşiktaş kulübü, " 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" başlığıyla yayımladığı mesajında; "Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bekasını tehdit eden hain darbe girişimine karşı koyarak; Türkiye Cumhuriyet’nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE: "TÜRKİYE CUMHURİYETİ, KARANLIK TERÖR ÖRGÜTLERİNE HİÇBİR ZAMAN TESLİM OLMAYACAKTIR"

Sarı-lacivertliler ise yayımladıkları mesajlarında "Atatürk’ün izinde emin adımlarla yürüyen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alarak aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. O karanlık günde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde harekete geçerek bu hain plana izin vermeyen Milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor, vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; 2011 yılında bu kanlı örgütün savcısı, polisi, medyası sözde şike davası adı altında kulübümüze açıkça savaş açmıştır.

Ve 3 Temmuz’da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; Başkanı, yöneticisi, sporcusu, taraftarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü bir bütün olarak bu alçak örgüte karşı gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir.

Ve tüm camiamız adına bugün birkez daha söylemek istiyoruz ki; Fenerbahçe, ülkemizi ve değerlerini hedef alanlar karşısında her zaman devletinin ve milletinin yanında dimdik duracaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY: "ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYOR, GAZİLERİMİZE MİNNETLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten ise şu açıklama yapıldı:

"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

TRABZONSPOR: "KAHRAMANLARIMIZA SELAM OLSUN"

Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından paylaştıkları mesajında, "15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini engelleyerek bize “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nü miras bırakan kahramanlarımıza selam olsun. Minnettarız" ifadelerini kullandı.

15 Tem 2020 - 09:16 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Şehitler Köprüsü’nden başlayarak Niğde’ye gideceğiz" mask
"Şehitler Köprüsü’nden başlayarak Niğde’ye gideceğiz"
Hüseyin Çimşir istifasını sundu mask
Hüseyin Çimşir istifasını sundu
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) mask
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Russell Westbrook’un korona virüs testi pozitif çıktı! mask
Russell Westbrook’un korona virüs testi pozitif çıktı!
Tenis Federasyonu’ndan ’korona’ soruşturması! mask
Tenis Federasyonu’ndan ’korona’ soruşturması!
Fenerbahçe’de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu mask
Fenerbahçe’de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü

GALERİ

Türkiye Motosiklet Federasyonu "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" düzenledi mask
Türkiye Motosiklet Federasyonu "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" düzenledi
Ankara ve Türkiye'de Günün özeti - 14 Temmuz 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özeti - 14 Temmuz 2020
Sağlık Bakanı Koca O İlleri UyarmıştıI! Tedbirlere Uyulmadığı Görüldü mask
Sağlık Bakanı Koca O İlleri UyarmıştıI! Tedbirlere Uyulmadığı Görüldü
Tankların egzoz deliklerini elbiseleriyle doldurarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş o geceyi anlattı mask
Tankların egzoz deliklerini elbiseleriyle doldurarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş o geceyi anlattı
Yangında 2 işçi mahsur kaldı! Binadan atlamayı düşünen işçiler... - Video Haber mask
Yangında 2 işçi mahsur kaldı! Binadan atlamayı düşünen işçiler... - Video Haber
TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm! Geniş çaplı inceleme başlatıldı - Video Haber mask
TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm! Geniş çaplı inceleme başlatıldı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL