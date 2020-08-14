Son durum ne? 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı bir geldi bir de gitti! Valilik duyurdu

Sivas'ta yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi.
Valilikten yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır." denildi.
Sivas'ta, dün, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların salgının etkilerinden korunmaları amacıyla saat 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarının yasaklandığı açıklanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.