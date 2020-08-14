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14 Ağu 2020 - 16:10- Gündem G: 14 Ağu 2020 - 16:11

Böylesi Görülmedi! Apartmanda 8 ayda 5 hırsızlık olayı yaşandı, komşularını uyarmak için...

Antalya'da bir apartman sakini, uyarılarına kulak asmayan komşularına yönelik giriş kapısına, "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girsin. Amin" yazısını astı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Antalya'da bir apartman sakini, uyarılarına kulak asmayan komşularına yönelik giriş kapısına, "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girsin. Amin" yazısını astı.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde yaşayan Mehduh Can Eyi, son aylarda gerçekleşen hırsızlık olaylarının binanın giriş kapısının açık bırakılmasından kaynaklandığını düşünerek komşularını uyardı.

Eyi, uyarılarından sonuç alamayınca sürekli açık kalan binanın giriş kapısına, "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girsin. Amin" yazısı astı.

İlgi çeken yazıyla ilgili gazetecilere konuşan Eyi, tepki için böyle bir yazı astığını belirterek, şunları söyledi:

"Apartmanda 8 ayda 5 hırsızlık olayı yaşandı. Komşularım apartmanın giriş kapısını açık bırakıyor. Hırsızlar da bunun farkında. Apartmanın depo kısmındaki eşyalarımız ile bisiklet çalındı. Daha önce çeşitli yazılar asmıştım. Hırsızları da komşularımı da uyarmaktan yoruldum. Umarım bu yazı çare olur." dedi.

14 Ağu 2020 - 16:10 AA Antalya- Gündem

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