Haberler Ankara Haberler Ankara
22 Eyl 2020 - 16:05- Gündem G: 22 Eyl 2020 - 16:06

Bir köy daha karantinaya alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Türkmenler köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.


22 Eyl 2020 - 16:05 AA Sivas- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
O ilde 88 ev karantinaya alındı mask
O ilde 88 ev karantinaya alındı
O il alarm veriyor! 9 köy ve 3 mezra karantinaya alındı mask
O il alarm veriyor! 9 köy ve 3 mezra karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı mask
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Kabine'de sokağa çıkma ve 65 yaş dahil yeni yasaklar gündemde mask
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Kabine'de sokağa çıkma ve 65 yaş dahil yeni yasaklar gündemde
Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 12 kişi yurda yerleştirildi mask
Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 12 kişi yurda yerleştirildi
Adalet Bakanı Gül, Yunan mevkidaşına mektup gönderdi mask
Adalet Bakanı Gül, Yunan mevkidaşına mektup gönderdi
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: ''3 örgüt mensubu teslim oldu'' mask
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: ''3 örgüt mensubu teslim oldu''
Zatürre ve Grip Aşısı Kafanızı Karıştırmasın mask
Zatürre ve Grip Aşısı Kafanızı Karıştırmasın
Son Dakika Uyarısı Meteorolojiden Geldi! Şiddetli Yağış ve Lodos Geliyor! mask
Son Dakika Uyarısı Meteorolojiden Geldi! Şiddetli Yağış ve Lodos Geliyor!
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı mask
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı
O ilde iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı! mask
O ilde iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

GALERİ

Kedi Yaşı Nasıl Hesaplanır? Bir Kedinin Kaç Yaşında Olduğunu Nasıl Anlarız? mask
Kedi Yaşı Nasıl Hesaplanır? Bir Kedinin Kaç Yaşında Olduğunu Nasıl Anlarız?
Masumlar Apartmanı Nerede Çekiliyor? İşte Masumlar Apartmanı’nın Çekildiği O İlçe mask
Masumlar Apartmanı Nerede Çekiliyor? İşte Masumlar Apartmanı’nın Çekildiği O İlçe
Parkta uyuyunca başlarına bakın ne geldi? Çift hayatının şokunu yaşadı! mask
Parkta uyuyunca başlarına bakın ne geldi? Çift hayatının şokunu yaşadı!
Ramo'da Milyonlarca İzleyeni Şoka Sokan Ayrılık! Son Dakika Kararı Alındı ve Ayrılık Gerçekleşti... mask
Ramo'da Milyonlarca İzleyeni Şoka Sokan Ayrılık! Son Dakika Kararı Alındı ve Ayrılık Gerçekleşti...
Ankara'da halk ekmeğin fiyatı ne kadar? Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? mask
Ankara'da halk ekmeğin fiyatı ne kadar? Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar oldu?
Menajerimi Ara 5. Bölüm Full İzle Star TV! 22 Eylül Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 5. Bölüm Full İzle Star TV! 22 Eylül Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL