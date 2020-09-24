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24 Eyl 2020 - 14:46- Gündem G: 24 Eyl 2020 - 14:47

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: ''Destek ve yardımlar 35 milyar lirayı aştı''

"Son 10 yılda Türkiye'deki teknoloji girişimlerinin kurucularının yüzde 16'sının kadın olduğunu görmekteyiz. Bu da Türkiye'yi, Avrupa'da dördüncü sıraya yerleştirdi"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son 10 yılda Türkiye'deki teknoloji girişimlerinin kurucularının yüzde 16'sının kadın olduğunu, bunun da Türkiye'yi, Avrupa'da dördüncü sıraya yerleştirdiğini belirtti.

Selçuk, Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreninde, kooperatiflerin, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmada, istihdam politikalarında etkin model olduğunu ifade etti.

Türkiye Kooperatifler Fuarı'nı önemsediklerini dile getiren Selçuk, fuarın kadın girişimciliği konusunda da hayati rol üstlendiğini söyledi.

Kadın kooperatifçiliğinin, kişisel gelişimi ve beceriyi artırma, girişimcilik fırsatlarını yakalama imkanı verdiğine işaret eden Selçuk, kadın girişimciliğinin etkin olduğu toplumların ise gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğunu vurguladı. Selçuk, Bakanlık olarak girişimcilerin sayısının artırılması, kooperatiflerin gelişmesi ve çoğalması için gereken tüm destekleri sağladıklarını bildirdi.

Kadın girişimcilere verilen hibelere değinen Selçuk, 2019 sonu itibarıyla yaklaşık 220 bin kadının da girişimcilik eğitimi aldığını kaydetti.

Kadın girişimcilerin, bebek sektöründe, biyoteknolojide, kozmetikte, hediyelik eşyada, sosyal girişimcilik ya da gastronomi alanlarında öne çıktığını anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Son 10 yılda Türkiye'deki teknoloji girişimlerinin kurucularının yüzde 16'sının kadın olduğunu görmekteyiz. Bu da Türkiye'yi, Avrupa'da dördüncü sıraya yerleştirdi. Bu önemli bir rakam. Teknolojide de artık kadınlar kendilerine daha fazla yer bulmaktadır. Bu olumlu tablonun daha da ileri noktaya ulaşmasında kadın girişimciliğinin, kadın kooperatifçiliğinin önemli bir payı var."

- "Yıllık iş planları hazırlandı"

Selçuk, il müdürlükleri bünyesinde, kadın kooperatifçiliği çalışma grupları oluşturulduğunu, bu kapsamda yıllık iş planları hazırlandığına değindi.

Kadın kooperatiflerinin satış konusunda desteklenmesine, satış yerleri tahsisine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildiğinin altını çizen Selçuk, politika metinlerinde kadının güçlendirilmesi için kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesinin vurgulandığını, Türkiye'yi 2023'e taşıyacak 11. Kalkınma Planı ile 2019-2021 dönemini kapsayan yeni ekonomik programda kadın kooperatifçiliği vizyonunun ortaya konulduğunu dile getirdi.

Bakan Selçuk, kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığıyla hazırlanan yeni projenin 2021'de başlatılacağını bildirdi.

- "Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesindeki destek 35 milyar lirayı aştı"

Yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) başarılı şekilde mücadele edildiğine dikkati çeken Selçuk, salgından etkilenen tüm kesimlere yönelik "Sosyal Koruma Kalkanı Programı" başlatıldığını hatırlattı.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı" çerçevesinde vatandaşlara sağlanan maddi desteğin 35 milyar lirayı aştığını sözlerine ekledi.

24 Eyl 2020 - 14:46 AA Ankara- Gündem

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