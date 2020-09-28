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28 Eyl 2020 - 15:29- Gündem G: 28 Eyl 2020 - 15:30

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: ''Ermenistan'ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz''

"CHP yönetiminin Ermenistan'ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir" "Türkiye tek yürek Azerbaycan'ın yanındadır. Sadece CHP yönetimi aksi yöndedir"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yönetiminin Ermenistan'ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün "Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." şeklindeki açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

"Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur. Ermenistan'ın Dış İşleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eş zamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır." ifadelerini kullanan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye'nin Azerbaycan'la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan'ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP'den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir.

Türkiye düşmanlarının ürettiği provokasyonları sürekli CHP'nin sahiplenmesi son derece yanlıştır. Bu açıklamayı yaparken hadi geçmişinizi silip bir kenara attınız, Asala tarafından şehit edilen meslektaşlarınızı da mı hiç hatırlamadınız, onların aziz hatırasından hiç mi utanmadınız?"

Çelik, Türkiye'nin Azerbaycan'la dayanışmasının Ermenistan'ı rahatsız ettiğini ve Türkiye hakkında yalan ürettiklerini belirterek, "Türkiye'nin Azerbaycan'la dayanışmasından CHP niye rahatsız oluyor ve Ermenistan'ın ürettiği yalanlara sahip çıkıyorlar? Türkiye'nin bu konudaki pusulası Azerbaycan'la sonuna kadar dayanışmadır. CHP'nin pusulasını şaşırdığına, mihengini kaybettiğine, Türkiye'nin ve dostlarının sevinmesine üzülüp, düşmanlarının sevincine ortak olduğuna her geçen gün başka bir vesileyle yeniden tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlılığımızı dün de net bir şekilde ifade etmiştir. CHP yönetiminin Ermenistan'ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir. CHP yönetiminin bu provokatif açıklaması CHP tabanındaki vatandaşlarımıza da haksızlıktır. CHP tabanındaki vatandaşlarımız dünden beri Azerbaycan'a destek veren çok güçlü açıklamalar yapıyorlar. Türkiye tek yürek Azerbaycan'ın yanındadır. Sadece CHP yönetimi aksi yöndedir."

# AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, azerbaycan, CHP'li Ünal Çeviköz, Ermenistan

28 Eyl 2020 - 15:29 AA Ankara- Gündem

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