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30 Eyl 2020 - 17:04- Gündem G: 30 Eyl 2020 - 17:17

Ankara Kahramankazan Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri ve Fiyatları!

Ankara'nın en bilinen ilçelerinden biri olan Kahramankazan'a ulaşım son derece basittir. Kahramankazan'a gitmek isteyen vatandaşlar Ankara- Kahramankazan arasının kaç kilometre olduğunu, hangi ulaşım ağının kullanılacağını, ulaşım ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara'nın en bilinen ilçelerinden biri olan Kahramankazan'a ulaşım son derece basittir. Kahramankazan'a gitmek isteyen vatandaşlar Ankara- Kahramankazan arasının kaç kilometre olduğunu, hangi ulaşım ağının kullanılacağını, ulaşım ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya devam ediyor.

Özel aracı olmayan vatandaşlar Anakara ile Kahramankazan arasında yolculuk yapmak için ne tür alternatifleri olduğunu araştırmaya başladılar. Ankara'nın gelişmiş çoklu ulaşım ağı sayesinde Kahramankazan'a gitmek tüm vatandaşlar için kolaylaşmıştır. Hem özel halk otobüsleri  hem de EGO ile ulaşım sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların hayatını büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Ankara ve Kahramankazan ulaşımı için halk otobüsleri kullanılabileceği gibi EGO'da kullanılabilir.

EGO İle Ankara Kahramankazan Ulaşımı Çok Ucuz

Ankara ve Kahramankazan arasında EGO ile ulaşım sağlamak mümkündür. EGO ile yapılacak yolculuk çok uzun sürmeyeceği gibi, oldukça da ucuzdur. EGO sayesinde Ankara ile çeşitli ilçeleri arasında yolculuk etmek ve ulaşımı sağlamak ucuz bir iş haline gelmiştir. EGO ile Kahramankazan'a gitmenin bir diğer avantajı ise birden fazla duraktan binme şansının olmasıdır. EGO ile Kahramankazan'a gitmek için 563-3 numaralı otobüsü kullanmak gerekmektedir. Bu otobüs ile Ankara Kahramankazan arası yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir. Özel araçla bile 50 dakika süren yol EGO ile sağlanan ulaşım da uzamaz. EGO ile Ankara ve Kahramankazan arası ise 5.25 TL'dir. Normal fiyatı 5.25 olan Ankara ve Kahramankazan arasının indirimli ücreti ise 2.25'dir.

Ankara İle Kahramankazan Dolmuş Seferleri

Ankara ile Kahramankazan arası yolculuk yapmak için kullanılabilecek diğer bir yol ise dolmuş seferleridir. Kahramankazan ile Ankara'nın birçok mahallesi arasında bulunan dolmuş seferleri hafta içi günlerde saat 08.00'da başlamaktadır. Sabah erken başlayan seferler 15 dakikada bir akşam 18.00'a kadar devam eder. 18.00'dan sonra ise sefer aralıkları genişler. Hafta sonu ise aynı mahalleler arasındaki ulaşım devam etmekle beraber sefer aralıkları daha geniştir. Dolmuş seferlerinin diğer avantajı ise birçok semt arasındaki geçişin mümkün olmasıdır.

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30 Eyl 2020 - 17:04 - Gündem

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