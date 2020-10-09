Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Eki 2020 - 15:19- Gündem G: 09 Eki 2020 - 15:27

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kemancı koltukları Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üretildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) kemancı koltukları, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yapıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kemancı koltukları Beypazarı'nda üretildi mask
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kemancı koltukları Beypazarı'nda üretildi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kemancı koltukları Beypazarı'nda üretildi
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) kemancı koltukları, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yapıldı.

CSO tarafından daha önce yurt dışından getirtilen ve maliyeti yüksek olan kemancı koltukları, Beypazarı Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde imal edildi.

Yurt dışına göre daha uygun fiyatla üretilen koltukların kalite ve sağlamlıklarıyla da onay aldığı öğrenildi.

Okul Müdürü Nuri Caner, kendilerine böyle bir teklifin gelmesi üzerine hemen atölyede çalışmalara başladıklarını, istenilen kalite ve standartlarda ilk olarak 100 kemancı koltuğu ürettiklerini söyledi.

Caner, "Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Metal, Mobilya ve Makine Teknolojisi alanlarının ortaklaşa yaptıkları çalışma ile ortaya çıkmış bir ürün. Tabii bunu yaparken Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki müzisyenlerle de görüşmede bulunduk. Onların da fikrini alarak böylesi bir ürünün üretimini gerçekleştirdik. İlk olarak 100 adet yaptık. Koltukların kalıplarını da yaptıktan sonra istedikleri kadar imalatta bulunacağız." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da "Böylesi önemli bir çalışmayı eksiksiz ve kaliteli olarak tamamlayan başta okul idaresi ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Koltukları inceledim ve çok güzel buldum. Ayarlama mekanizması, döşemesi ve estetik görünümüyle harika bir ürün." diye konuştu.

# BEYPAZARI, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Döneri Nasıl Yapılır? Ankara'nın Meşhur Döneri Nerede Yenir? mask
Ankara Döneri Nasıl Yapılır? Ankara'nın Meşhur Döneri Nerede Yenir?
Ankara Gölbaşı'nda koronavirüs denetimleri sürüyor mask
Ankara Gölbaşı'nda koronavirüs denetimleri sürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesinden "Ankapark" açıklaması! Son ihtarname gönderildi mask
Ankara Büyükşehir Belediyesinden "Ankapark" açıklaması! Son ihtarname gönderildi
Ankara'da "Tüm Renkleri ile Küçük Hikayeler" sergisi açıldı mask
Ankara'da "Tüm Renkleri ile Küçük Hikayeler" sergisi açıldı
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusundaki yangının nedeni belli oldu mask
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusundaki yangının nedeni belli oldu
Ankara Kulübü Derneği Seymenleri yöresel tarım ürünlerinin izini sürmeye devam ediyor mask
Ankara Kulübü Derneği Seymenleri yöresel tarım ürünlerinin izini sürmeye devam ediyor
Ankaralı kadınlar “Dijital Benim İşim” diyecek mask
Ankaralı kadınlar “Dijital Benim İşim” diyecek
Ankara Mamak Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek mask
Ankara Mamak Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek
Başkent parklarına kadın dokunuşu mask
Başkent parklarına kadın dokunuşu
Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? mask
Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek?

09 Eki 2020 - 15:19 AA Ankara/ Beypazari- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Muhittin Böcek 32 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 32 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Ankara'da Kovid-19 denetimi yapıldı mask
Ankara'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta Mehmetçik ile bir araya geldi mask
İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta Mehmetçik ile bir araya geldi
Adalet Bakanı Gül: "Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur" mask
Adalet Bakanı Gül: "Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur"
Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları... mask
Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları...
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar mask
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan donduran cinayet! Tartıştığı kocasını öldürdü! mask
Kan donduran cinayet! Tartıştığı kocasını öldürdü!
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı mask
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
Son Dakika! Meteorolojiden yeni uyarı! Kuvvetli yağış geliyor! mask
Son Dakika! Meteorolojiden yeni uyarı! Kuvvetli yağış geliyor!
Ani başlayan şişkinlik, karın ve sırt ağrısı şikayetlerine dikkat! mask
Ani başlayan şişkinlik, karın ve sırt ağrısı şikayetlerine dikkat!
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'nın skandal kararına tepki mask
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'nın skandal kararına tepki
Cani koca, boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını öldürdü! mask
Cani koca, boşanma davası duruşmasından bir gün önce karısını öldürdü!

GALERİ

Ankara'da koronavirüs ile İlgili hiç bilinmeyen gerçek! Eğer elinizde bir yara varsa... mask
Ankara'da koronavirüs ile İlgili hiç bilinmeyen gerçek! Eğer elinizde bir yara varsa...
Müge Anlı'da Akıl Donduran Aile Faciası! İp Almak İçin Gitti, Boşanmak Üzere Olduğu Kasap Eşi... "Onu Keseceğim" mask
Müge Anlı'da Akıl Donduran Aile Faciası! İp Almak İçin Gitti, Boşanmak Üzere Olduğu Kasap Eşi... "Onu Keseceğim"
Ankara Döneri Nasıl Yapılır? Ankara'nın Meşhur Döneri Nerede Yenir? mask
Ankara Döneri Nasıl Yapılır? Ankara'nın Meşhur Döneri Nerede Yenir?
Sadakatsiz Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? mask
Sadakatsiz Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor?
Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesinde anne yürekleri yaktı! mask
Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesinde anne yürekleri yaktı!
MEB öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için özel eğitim seti hazırladı mask
MEB öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için özel eğitim seti hazırladı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL