Kahramankazan'lı Genç Halterciler'den Madalyalara Ambargo 1 Altın, 2 Gümüş Ve 1 Bronz Kazandılar

Yaptıkları kaldırışlarla gelecek için olumlu sinyaller veren genç halterciler, şampiyonada bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Kahramankazan Belediyesyor Halter Takımı, Bursa’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Kahramankazanlı genç halterciler turnuvayı bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı. 102 kiloda podyuma çıkan Onur Özkan Akkuş Türkiye şampiyonu olarak, altın madalyanın sahibi oldu. 49 kiloda yarışan Muhammed Hayati Genç ile 61 kiloda yarışan Sadık Şenkal ise Türkiye 2.’si olarak gümüş madalya kazandı. 55 kiloda podyuma çıkan Berat Ergün de, Türkiye 3.’sü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gelecek için olumlu sinyaller veren Kahramankazan Belediyesyor’un genç haltercileri böylece Türkiye şampiyonasına damga vurdu.

Gururumuz oldular

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sporcularının şampiyonada kazandıkları bir altın, iki gümüş ve bir de bronz madalya ile büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, böylesine bir gururu ilçelerine yaşattıkları için tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür etti. Kahramankazan Belediyesi olarak spor alanında önemli yatırımlara imza attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini ifade eden Oğuz, “Sporcularımız bu başarılarıyla Kahramankazan’ı ve Ankara’yı gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah sporcularımızı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olarak da göreceğiz” diye konuştu.