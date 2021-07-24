24 Tem 2021 - 01:06- Gündem G: 24 Tem 2021 - 01:07

Vaka sayısında endişelendiren artış! İşte 23 Temmuz 2021 Türkiye koronavirüs tablosu!

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Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 COVID-19 testi yapıldı, 11 bin 094 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Vaka sayısında endişelendiren artış! İşte 23 Temmuz 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! mask
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Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 COVID-19 testi yapıldı, 11 bin 094 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 219 bin 528 COVID-19 testi yapıldı, 11 bin 094 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
# Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?, 23 temmuz 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

24 Tem 2021 - 01:06 - Gündem

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