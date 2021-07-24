Vaka sayısında endişelendiren artış! İşte 23 Temmuz 2021 Türkiye koronavirüs tablosu!

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 COVID-19 testi yapıldı, 11 bin 094 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 219 bin 528 COVID-19 testi yapıldı, 11 bin 094 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.