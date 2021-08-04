Bu Tarihe Dikkat! YKS 2021’de tercih süreleri uzatıldı mı? YKS tercih son gün 2021 ne zaman?

Yangın ve sel felaketleri dolayısıyla 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

YKS tercih son gün 2021 ne zaman?

Yapılan değişiklikle ilgili kararı sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabileceğini paylaşarak, "Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.