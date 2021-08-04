Bu Tarihe Dikkat! YKS 2021’de tercih süreleri uzatıldı mı? YKS tercih son gün 2021 ne zaman?

Yangın ve sel felaketleri dolayısıyla 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını açıkladı.
YKS tercih son gün 2021 ne zaman?
Yapılan değişiklikle ilgili kararı sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabileceğini paylaşarak, "Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.