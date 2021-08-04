04 Ağu 2021 - 11:56- Gündem G: 04 Ağu 2021 - 11:57

Bu Tarihe Dikkat! YKS 2021’de tercih süreleri uzatıldı mı? YKS tercih son gün 2021 ne zaman?

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Yangın ve sel felaketleri dolayısıyla 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı.

Bu Tarihe Dikkat! YKS 2021’de tercih süreleri uzatıldı mı? YKS tercih son gün 2021 ne zaman? mask
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Yangın ve sel felaketleri dolayısıyla 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

YKS tercih son gün 2021 ne zaman?

Yapılan değişiklikle ilgili kararı sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabileceğini paylaşarak, "Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1422619621652324353
# YKS 2021’de tercih süreleri uzatıldı mı, YKS tercih son gün 2021, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

04 Ağu 2021 - 11:56 - Gündem

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