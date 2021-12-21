2022'de ehliyet ne kadar? Ehliyet maliyeti ne kadar? Ehliyet almak için kaç lira gerekiyor?

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 11 Aralık 2021 itibariyle sürücü kurslarında B Sınıfı ücretlerinin 3250 TL olduğunu söyledi.

Ehliyet fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, "2021 yılında pandemi nedeniyle ülkemizde yaşanan sorunda 2020 fiyatlarına zam yapmadık. Zor günler yaşamıştık, bir çok iş yeri kapalı öğrenciler evlerindeydi . Sürücü Kursları olarak taşın altına elimizi koyduk ve zam yapmadık. Özellikle Kargo, Kurye ve Lojistik sektörlerindeki büyümeye büyük katkıda bulunduk. Ancak son gelinen durumda artık bizlerde ayakta durabilmek adına fiyatlarımızı güncelledik. Maalesef otomobil piyasasındaki

fiyat artışı, yakıt fiyatı artışı, kağıda gelen zam, son gelen Asgari ücret zammıyla birlikte giderlerimiz çok yukarılara çıktı” şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Abacı, “İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği olarak fiyatımızı şimdilik 3.250 TL olarak belirledik. Özellikle yakıt artışına göre fiyatları güncelleyebileyeceğiz. Sürücü kurslarına kayıt olan vatandaşlarımız ödedikleri ücret karşılığında, 34 saat teorik eğitim (yüz yüze ), 2 saat simülatör ya da pistte, 14 ders saati sınav güzergahında toplam 16 ders saati direksiyon dersi alması gerekiyor.”

İzmir de yapılan direksiyon sınavlarında kursiyerlerin sadece

yaklaşık % 60 ‘lık kısmının başarılı olduğunu belirten Tolga Abacı , direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerlerin ilaveten ücret ödeyerek en az 2 direksiyon dersi daha almak zorunda olduklarını belirtti.