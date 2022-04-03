Başkent Market Et ve Kıyma Satışı Başladı! Kıyma 100 TL, Kuşbaşı 140 TL'ye Düştü! İşte Ankara Et ve Kıyma Fiyatları...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı beslenebilmesi için Ramazan ayında başlattığı uygun fiyatlı et satışlarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Halk Ekmek Fabrikası, 4 Başkent Market Şubesi ile 5 Fabrika Satış Mağazasında bir ay boyunca uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı et satışlarını sürdürecek.

Sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyat politikasıyla ürünlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam eden Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı boyunca uygulanacak uygun fiyatlı et satışlarını başlattı.

Ankara’daki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı kıyma ve kuşbaşı etler yarım ve 1’er kiloluk paketler halinde, 4 Başkent Market Şubesi ve 5 Fabrika Satış Mağazası’nda satışa sunuldu.

Ankara Başkent Marketlerinde Et ve Kıyma Satışı Başladı!

Halk Ekmek Fabrikası’nda Kıymanın Fiyatı: 100 TL

Halk Ekmek Fabrikası’nda Kuşbaşının Fiyatı 140 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın 1 Nisan 2022 tarihinde başlattığı ve Ramazan ayı boyunca geçerli olacak uygulamaya ilk günden Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Başkentlilerin sağlıklı beslenebilmesi amacıyla zincir marketlere göre daha uygun fiyattan et satışı başlattıklarını belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski Ramazan, yeni uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

“5 Fabrika Satış Mağazasında ve 4 Başkent Market Şubesinde uygun fiyatlı kuşbaşı ve kıyma satışlarına başlamış bulunuyoruz. Etlerimizin tamamını Ankara’nın çevre ilçelerinde bulunan üretici kooperatiflerinden hijyenik koşullarla temin ederek müşterilerimizle buluşturuyoruz. Etlerimizin tamamı yüzde 100 yerli kesim ve dana etidir.”