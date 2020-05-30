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İBB’de israf dediği araçlar tekrar kiralandı! Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde "İBB’de israf yapılıyor" diyerek Yenikapı’da toplattığı araçları aylar sonra ihalenin yenilenmesiyle yeniden kiraladı. Yeniden kiralanan yüzlerce araç İSKİ’nin otoparkında görüntülendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde "İBB’de israf yapılıyor" diyerek Yenikapı’da toplattığı araçları aylar sonra ihalenin yenilenmesiyle yeniden kiraladı.

Kiralanan yüzlerce araç İSKİ’nin genel merkezinde yer alan otoparkta görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İSKİ’nin bahçesine sığmayan yüzlerce aracın binanın dışarısına yol üzerine dizilmesi dikkat çekti.

YÜZLERCE ARAÇLIK FİLONUN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜSÜ

İSKİ’nin genel merkezinin otoparkında yer alan araçların ihale ile yenilenen araçlar olduğu öğrenildi. İhalenin yenilenmesiyle yeniden kiralanan yüzlerce aracın kontrol amacıyla buraya getirildiği kaydedildi.
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