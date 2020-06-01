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Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yasaklanan köprü ve sahillerde balık tutma yasağı bugün itibariyle kaldırıldı. Birçok vatandaş da Galata Köprüsü üzerine gelerek oltalarını salladı.

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Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran’dan itibaren normalleşme takviminin yürürlüğe girmesiyle birlikte balık tutma yasağı kalktı.

Yasağın kalkması ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Galata Köprüsü’ne balık tutmaya koştu. Köprü üzerinde oltalarını sallayan vatandaşlardan bazıları maskelerini takarken bazılarının ise maskesinin olmadığı görüldü. Kimi vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettiği alanda vatandaşlar balık tutmayı özlediklerini belirtti.

“3 KİLOGRAM CİVARINDA BALIK TUTTUK BİR BUÇUK SAATTE, ÖZLEDİK”

Köprü üzerinde olta sallayan vatandaşlardan bir tanesi, “Yasaklardan dolayı bırakmıştık, bu sabah açtık tezgahımızı 3 aya yakındır ilk defa çıktık. 3 kilogram civarında balık tuttuk bir buçuk saatte, özledik” dedi.

“ÖZLEDİK, 3 AYDIR EVDEN ÇIKAMIYORDUK"

Balık tutmaktan keyif aldığını belirten, “Özledik, 3 aydır evden çıkamıyorduk, balık şu anlık çok iyi, bizde yakalamaya çalışıyoruz” dedi.
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