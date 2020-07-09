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- 09 Tem 2020 - 16:00

Vatandaş o anları anlattı: ''Patlamanın etkisi ile kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırlamış''

Sakarya’nın Adapazrı ilçesinde meydana gelen patlamanın yaşandığı alana 3 kilometre uzaklıkta bulunan Taşkısığı Mahallesi’nde yaşayan vatandaş olay anını anlattı. Araçların mahallenin içinden geçtiğini söyleyen vatandaş, “Çok büyük bir patlama sesi duyduk” dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasında geriye kalan mühimmatların imha için taşındığı sırada patladı. Patlamanın meydana geldiği taş ocağına sadece 3 kilometre uzaklıkta bulunan Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi’nde yaşayan Sakarya Hafriyatçılar ve İş Makineleri Derneği Başkanı Can Akova olay anını anlattı. Büyük bir patlama sesi duyduklarını söyleyen Akova, yaralılara yardım etmek için hemen patlamanın yaşandığı bölgeye koştuklarını söyledi. Patlamanın meydana geldiği aracın yaşadıkları mahallenin içinden geçtiğini söyleyen Akova, araçların mahalleden geçişleri sırasında patlamanın olmaması büyük bir faciayı önlendiğini söyledi.

“KAMYONUN PATLAMASI İLE 1 BUÇUK KİLOMETRE UZAĞA KADAR TAMPONU FIRLAMIŞ”

Patlamanın etkisi ile kamyonun parçalarının 1 buçuk kilometre uzağa fırladığını söyleyen Akova, “Hendek bölgesinde daha önce olan patlamada buraya askeri araçlarla beraber, patlamamış mühimmatları getirmişler sanırım. Askeri araçlar eşliğinde aşağı inerken, kamyonun içinde patlama olmuş. Kamyonun patlaması ile 1 buçuk kilometre uzağa kadar tamponu fırlamış. Daha önce patlama olan yaralı mühimmatın buraya taşınması bence çok yanlıştı. Bir köyün içinde patlama olabilirdi. Şehir merkezinden getirmişler. Orada bir patlama olabilirdi. Bunun buraya getirilmesi çok yanlıştı. İçeride sanırım 3 tane şehidimiz var. Yaralı askerlerimizi sanırım götürdüler” dedi.

“ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYDUK”

Çok büyük bir gürültü duyduklarını belirten Akova, “Böyle bir kazanının olması bizim için üzücüdür ama biz de koşup kaza yerine geldik. Köy halkı olarak ne yapabiliriz, nasıl yardımcı oluruz diye buraya geldik. Bizi içeri almadılar. Biz dışarıdan olayı gördük ama yapabilecek bir şeyimiz yoktu. Burası köye 3 buçuk kilometre yakında. Yanlış olan yerleşim yerinin içinden geçirerek bu maddeleri buraya getirmeleri. Bu çok yanlış biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim insanımızın yaralanması, askerimizin burada şehit olması çok kötü. Çok büyük bir patlama sesi duyduk. Araç paramparça olmuş. Koştuk buraya geldik ama her şey bitmişti. Daha önce yaşanan patlamanın bir benzer patlamaydı. Can kaybımız olunca çok sıkıntılı oldu. Allah’tan köyümüzün içinde geçerken böyle bir patlama olmadı. Çok üzgünüz” diye konuştu.

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