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- 03 Eki 2020 - 00:32

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk."

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk"

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 4. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 kaybettikleri maçla ilgili, "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, geçen hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanındaki iyi oyunlarını sürdürmek için sahaya çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Maça iki takım da dengeli başladı. Rakibimizin zaaflarını ilk yarı kullanamadık. Alanları iyi değerlendiremedik. Oyunun yönünü de yeterince değiştirerek oynayamadık. İlk yarı net pozisyon bulamadık. Beklemediğimiz bir anda pozisyonları yokken geriye düştük. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu lehimize çevirdik. Girmiş olduğumuz çok sayıda net pozisyonu değerlendiremedik. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk. Bu üzücüydü. Sevindirici olan çok fazla pozisyona girdik. Geçen sene sadece mücadele eden takımdan pas yapan, pozisyon üreten takıma dönmeye çalışıyoruz. Şu an bu can acıtıyor ama birkaç haftaya olumluya dönecektir."

Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek'i ve karşılaşmadan sonra saha ortasında galibiyet pozu veren konuk ekibi de eleştiren Çapa, "Idriz Voca'nın burnu kırıldı, kart yok. Joseph Paintsil sakatlanarak hastaneye gitti, yine kart yok. Üzücü şeyler bunlar. Galibiyet sevincinin de bir yolu yordamı var. Bugüne kadar galibiyet sevinci pozlarının soyunma odasında çekildiğini biliyordum ama saha ortasında çekildiğini ilk kez gördüm. Rakibimize de yakıştıramadım. Yadırgadım." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa, ilerleyen haftalarda çok iyi bir MKE Ankaragücü'nün olacağını, milli arayı da en iyi şekilde değerlendireceklerini aktardı.

Bu sezon 13 transfer yaptıklarını ancak 19 oyuncunun da takımdan ayrıldığını vurgulayan Çapa, şöyle konuştu: "Belki de bugüne kadar en uyumlu transfer süreciydi. Yönetime başlarken şunu sorduk, kısa, orta ve uzun vadede ne istiyorsunuz? Onlar söyledi, biz de oyuncu profillerini anlattık. Bunun üzerine transfer komitesi gereken çalışmaları yaptı. Bunu göz ardı etmeyelim. Herkes en iyisini ister ama bunun bir karşılığı olur maddi olarak. Kulübün geçen devre arasında transfer yasağını kaldırması için harcadığı meblağ var. Bu sezon transfer yapabilmek için 4 milyon avro ödeme yapıldı. Kolay değil bunlar. Bundan dolayı genç oyunculara da yönelmek zorunda kaldık. Artık Ankaragücü de her sene hedef koyup oyuncu satarak bütçesini artırmalı."

Hedeflerinin ligi en üst yerlerde bitirmek olduğunu vurgulayan Çapa, "Bu sene ligi 5. bitirip de bir sonraki sezon kümede kalmaya oynamak doğru değil. Biz doğru olan örnekleri alalım, Başakşehir gibi. Her sezon üzerine koyarak gidip şampiyonluk yakaladılar. Avrupa'ya gidip bir sonraki sezon küme düşen kulüplerimiz çok fazla. Bu konuda yönetimimiz net bir şekilde bilinçli. Yapılan transferler, projeler de bu doğrultuda. Bu da doğru olan düşünce yapısı. MKE Ankaragücü 10 yıl çok zor süreç yaşadı. Bundan sonraki süreç çok daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

03 Eki 2020 - 00:32 AA Ankara- Spor

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