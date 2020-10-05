Sefirin Kızı Dizisi 22. Bölüm Full İzle Star TV! 5 Ekim Sefirin Kızı 22. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı Dizisi 22. Bölüm Full İzle Star TV! 5 Ekim Sefirin Kızı 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Duygusal hikayesi ve hareketli sahneleri ile seyirciyi ekrana çeken dizi yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Sefirin Kızı dizisi yıllar önce yarım kalmış bir aşkın hikayesini anlatıyor. Sefirin kızı dizisiçarpıcı hikayesi ve dramatik anlatımı ile yayınlanan her bölümü ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Sefirin kızı dizisi yeni bölümleri ile her hafta pazartesi günleri saat 20.00'da izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Sefirin Kızı 21. Bölümde Neler Oldu?

Sefirin kızı dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde heyecan yine zirvedeydir. Nare ve Sancar'ın velayet davası için mücadele ettikleri bölümde birçok gelişme yaşandı.

Işıklı ve Efeoğlu aileleri arasındaki ortaklığın ve dostluğun kendisi yüzünden bitmesini istemeyen Nare, Gediz ve Sancar'a bir oyun oynamaya karar verir. Nare'nin bu ortaklığın bitmesine engel olmak için kurduğu plan işe yarar ve Gediz'in Sancar'la paylaştığı her şeyi elinden alma planı suya düşer.

Menekşe konaktan atılmamak için çocuğu düşürdüğünü herkesten saklamaya çalışır. Ama sürekli doktorun geldiği konakta bunu saklamak pek de kolay değildir. Bu sırada Elvan Yahya'nın suçsuz olduğunu Nare'den öğrenir. Elvan Yahya'dan özür dilemeye gider ancak Yahya'nın başka bir misafiri daha vardır.

Sancar bir taraftan kızının velayetini almaya çalışırken, diğer yandan da Kahraman ve Akın'ın izini sürmeye devam eder. Kahraman ise konağın içinden aldığı bilgilerle Sancar ile baş etmeye çalışır.

Sefirin Kızı 22. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünden sonra heyecan iyice yükseldi. Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde en merak edilen konu Melek'in velayetini kimin alacağı. Nare velayeti alırsa gideceği için Sancar tüm kozlarını oynayacak mı? Sefirin kızı tüm merak edilenler ile bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında.