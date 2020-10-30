İzmir Depreminde Arama Çalışmaları Nasıl Gidiyor! İşte İzmir Depremi Son Dakika Gelişmeler
AFAD, deprem sonrası 196 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. İzmir'deki depremde can kaybı 17'ye, yaralı sayısı 709'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 196 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle, 17 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 709 vatandaşın da yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekiplerince bölgeye 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan gönderildiği bildirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.