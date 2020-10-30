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- 30 Eki 2020 - 23:48

İzmir Depreminde Arama Çalışmaları Nasıl Gidiyor! İşte İzmir Depremi Son Dakika Gelişmeler

AFAD, deprem sonrası 196 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. İzmir'deki depremde can kaybı 17'ye, yaralı sayısı 709'a yükseldi

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 196 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle, 17 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 709 vatandaşın da yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekiplerince bölgeye 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan gönderildiği bildirildi.
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30 Eki 2020 - 23:48 AA Ankara- Gündem

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