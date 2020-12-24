Mucize Doktor 44. Bölüm Fragmanında Bomba Olaylar: Hastanede Gerilim Tırmanıyor! Kaosta Ortalığı Kırdı Geçirdi!

FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan fenomen dizi Mucize Doktor yeni bölümü ile bomba gibi geliyor. Dizinin yayınlanan 44. bölüm fragmanında heyecan yine doruğa çıkarken, kahramanlar zorlu şartlarda devam ettikleri hayat kurtarma mücadelesi ile alkış almayı sürdürüyor. Yoğun zamanlarında aşk hayatlarına da vakit ayırmaya çalışan kahramanların sevimli hikayesi, 44. bölümde de izleyiciden geçer not almayı başaracak.

Tanju’nun “cüretkar ameliyat” projesinin yankısı yeni bölümde sürerken, Ali’ye olan düşmanlığı da hız kesmemektedir. Ferman’ı Ali Vefa’ya karşı doldurmayı sürdüren Tanju, planını ilmik ilmik işlemektedir. Ferda’nın konferanstan dönmesi ile Tanju bir kazanım da buradan elde ederken, Ferman ve Ferda iddialarına kaldıkları yerden yeni bölümde de devam ederler.

Dizide tıp tarihine geçecek ameliyatlar büyük fedakarlıklarla devam ederken, Ali’nin birileri ile görüştüğü dedikoduları Nazlı’nın aklına yatmaya başlar. Ali ise tüm bu dedikodular alıp başını giderken, yataktan bile çıkmayan Ezo’yu ayağa kaldırmak için tüm gücünü kullanmaktadır. Özellikle Ali’nin etrafında gittikçe örülen ağlar yeni bölümde resmen kozların paylaşılması savaşına dönmeye başlayacak.

Tanju’nun ise hesap edemediği ve sosyal medyada patlayan olay ise hastaneyle birlikte Tanju’yu da köşeye sıkıştırır. Tanju’nun tüm planlarını ertelemesine yol açarak kendi derdine düşmesi yeni bölümde izleyicileri bir nebze olsun rahatlatmaktadır. Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna ve Murat Aygen gibi isimleri buluşturan fenomen dizinin 44. bölümünde koşuşturmalar ve güç savaşları kaldığı yerden devam ediyor.