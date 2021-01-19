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- 19 Oca 2021 - 11:24

Zuhal Topal'la Sofrada 522. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 19 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

FOX TV ekranlarının sevilen yemek programı Zuhal Topal’la Sofrada eğlence dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen yarışma her bölümü ile büyük beğeni topluyor. Her hafta birbirinden renkli yarışmacıların rekabet dolu anlarının ekrana geldiği program hafta içi hergün saat 16.00’da ekrana geliyor.

Emre Okur
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Zuhal Topal'la Sofrada 19 Ocak 2021 Canlı İzle! TIKLAYINIZ.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile yayınlanan yemek programında her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak yarışıyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği yarışmada kaynanalar ise puanlama yapıyor. Haftanın birincisi olan isim ise 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 18 Ocak Yarışmacısı Kimdi, Kaç Puan Aldı?

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada programı dün ekrana gelen bölümü ile yeni haftaya başladı. Bu hafta da birbirinden iddialı isimlerin rekabet edeceği eğlenceli yemek yarışmasının kazananı merakla bekleniyor. Programın sıkı takipçileri ilk gün yarışmacısının kim olduğunu ve kaç puan aldığını merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programı dün yayınlanan haftanın ilk bölümü ile eğlence ve heyecan dolu anları ekrana taşıdı. İlgi ile izlenen programın bu haftaki ilk yarışmacısı ise Beyza Nur Aytekin oldu. Programa kazanmak için katıldığını söyleyen haftanın ilk yarışmacısı kalabalık menüsü ile Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 27 puan almayı başardı. İlk yarışmacı Beyza Nur Aytekin’in aldığı 27 puan ile bu haftanın kazananı olup olamayacağı merak ediliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 19 Ocak Yarışmacısı Kim, Puanı Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programın yeni haftanın başlaması ile izleyenler her bölümü merakla bekliyor. İlk günün geride kaldığı programda ikinci yarışmacının kim olduğu ve kaç puan alacağı merak ediliyor. Programda bugün hünerlerini sergileyecek yarışmacı ile henüz açıklanmadı. Programın sıkı takipçileri haftanın ikinci yarışmacısını ve kaç puan aldığını bugün ekrana gelecek yeni bölüm ile öğrenebilir. Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Sonrasında güncel puan durumu da haberimizde yer alacak.

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19 Oca 2021 - 11:24 - Gündem

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