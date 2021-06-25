Türkiye O Doktoru Konuşuyor! Başarılı Beyin Cerrahı Bir İlki Gerçekleştirdi! 11 Yaşındaki Çocuğa Uyanık Halde Beyin Pili Takıldı!

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk yaptığı başarılı operasyonlarla Beyin pili ameliyatları konusunda Türkiye'nin en başarılı cerrahlarından birisi. Özellikle Parkinson ve Beyin Pili ameliyatlarını Devlet imkânları ile gerçekleştiren Dr. Öztürk Türkiye'nin tüm bölgelerinden gelen hastalarına hizmet ediyor.

Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi

Başarılı ameliyatlarına bir yenisi daha ekleyen Doç. Dr. Sait Öztürk Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 11 yaşındaki hastasını uyanık halde Beyin Pili Ameliyatını gerçekleştirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Sait Öztürk Türkiye’de ilk kez bir çocuk hastaya uyanık olarak gerçekleştirilen beyin pili ameliyatı hakkında: "Distoni hastalarının gövde, kol ve bacaklarda istemsiz kasılmalar ile seyreden ve çoğu zaman genetik bozukluk sonucu ortaya hastalıklarının en etkin tedavi yöntemlerinden birisi de ‘beyin pili’ ameliyatı olduğunu söyledi.

Ameliyat Hakkında bilgilerde veren Dr. Sait Öztürk: “Beyin pili ameliyatı uyanık yapılarak beyinde hedeflenen alanlara kablolar yerleştirilir ve ardından pil takılarak hastanın şikâyetlerinin gerileyip gerilemediği hasta uyanık durumdayken kontrol edilir. Oldukça etkin olan bu beyin pili ameliyatlarında hastalar ameliyattan bir gün sonra yürütülür ve kısa süre içerisinde normal hayatlarına dönerler. Oldukça ileri teknoloji ve dikkat gerektiren bu beyin pili ameliyatı çoğunlukla erişkin hastalara uygulanırken, bazen de çocuk hastalarda uygulanması gerekir. Ameliyat esnasında hasta uyanık olur ve lokal anestezi ile kafa tasına açılan iki adet küçük delikten, ilgili beyin bölgesine kablolar yollanır ve hemen ardından da pil bu kabloya takılarak hastanın şikayetlerinde düzelme görülür. Hastalar operasyon öncesi ve ardından Nöroloji, Beyin Cerrahi, Psikiyatri uzmanlarınca bir takım çalışması prensibine dayanarak takip edilirler’ dedi.

Fırat Beyin Pili Merkezi Hastaların Uğrak Yeri

Fırat Üniversitesinde ki başarılı operasyonları ile adını duyuran Doç. Dr. Sait Öztürk tüm Türkiye'den gelen hastalara hizmet verdiklerini açıkladı. Ülkenin neredeyse tüm şehirlerinden gelen hastalarının dışında, yurtdışından da gelen hastaları olduğunu söyleyen Dr. Öztürk Fırat Beyin Pili Merkezi adlı Facebook sayfasında hastaları ile etkileşimde bulunuyor.

Facebook sayfa linki: Doç. Dr. Sait Öztürk

İnternet Sitesi: https://www.drsaitozturk.com/