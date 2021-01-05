Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 896 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.

Test sayısı 25 milyon 132 bin 152'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, vefat sayısı 21 bin 685, ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

- Yılbaşı kısıtlaması sona erdi

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe saat 21.00'de başlayan ve kesintisiz uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak saat 05.00'te sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca, geçen hafta için 28-30 Aralık 2020 tarihlerinde 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla uygulanan 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerindeki kısıtlamaya uymayan toplam 51 bin 152 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

- "Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre sürecin takip edilmesinde fayda var"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığımız, uluslararası standartlarda ve uluslararası kurallara uygun şekilde kendi bilim heyetimizin kurallarına uygun bu süreci takip ediyor. Temin ettiğimiz aşı en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunulacak. Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi durum söz konusu olamaz. Çünkü antikor oluşana kadar bu tedbirlere devam edilmesi gerekiyor. Nitekim mutasyona uğrayan virüsten bahsediliyor. Burada spekülasyonlardan uzak durup Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre bu sürecin takip edilmesinde fayda vardır."

- Yurt genelinde Kovid-19 denetimleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Denizli'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirildi.

Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanması planlanıyor.